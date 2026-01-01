冬至の温活に♡グンゼのショーツ＆腹巻でお腹から守る大人女性の冷え対策ガイド

昼が最も短く、夜が長くなる冬至は、体の冷えを感じやすい時期。かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりと、昔から日本には体を労わる習慣が根付いています。そんな冬至に意識したいのが、毎日無理なく続けられる“温活”。今回は、体の中心をやさしく包み込むグンゼの腹巻や腹巻一体型ショーツをご紹介します。着るだけで冷え対策が叶う、忙しい大人女性に寄り添うアイテムばかり♡

冬至と温活の関係をおさらい

冬至は一年の中でも特に冷えを感じやすく、体調管理が大切な節目とされています。「ん」がつく食べ物を食べると運を呼び込むと言われ、南瓜を食べる風習があるのもそのため。

また、ゆず湯は血行促進やリラックス効果が期待でき、体を芯から温めてくれます。こうした外側からのケアに加え、衣類でお腹を温める温活も効果的です。

※温活とは、衣類などで包み込んであたたかくすることです。

約7割が経験済み！お腹冷え対策の実態

グンゼ公式Xで行われた温活アンケートでは、温活をしている人が60％、冷え対策部位は足先に次いでお腹が42％と高い結果に。

さらに腹巻の使用経験がある人は68％と、多くの人がお腹の冷えに悩み、対策を実践していることが分かりました。

体の中心であるお腹を温めることは、全身の冷え対策にもつながる大切なポイントです。

温活におすすめ！グンゼの腹巻＆ショーツ

愛情腹巻（男女兼用）



価格：1,100円～1,320円

綿95％のやさしい肌触りで、ロング丈を折り返して二重使いも可能。季節を問わず活躍します。

サイズ：M／L／LL（種類：ホワイト／ベージュ／ピンク／サックス／ホワイトモク／ブラック）

【CFA】【極厚】はらまき

価格：1,650円

吸湿発熱素材と厚手裏起毛で、しっかり温めたい日に心強い一枚。

サイズ：M-L（種類：ブラックモク／Mラベンダー／オフピンク）

【the GUNZE】【表側綿100%・シルク】ふんわりやわらか腹巻

価格：3,300円

縫い目なしのホールガーメント®仕様で、肌にやさしく年間使える上質感が魅力。

サイズ：M-L（種類：モクチャコール／アイボリー）

【キレイラボ】【綿混起毛】1分丈ハイウエストショーツ



価格：1,760円

完全無縫製で肌ストレスを軽減し、1枚穿きでも安心。3分丈、5分丈も展開。

サイズ：M／L／LL（種類：グレー／ブラック／スイートベージュ）

【ホットマジック】【綿のチカラ】ハラマキ付き1分丈ショーツ



価格：1,870円

吸湿発熱性を高めた綿素材で、ズレにくく快適なはき心地を叶えます。

サイズ：M／L／LL（種類：グレーモク／ブラック／ベールブラウン／オフピンク）

冬至から始める、やさしい温活習慣

冷えやすい冬至は、自分の体と向き合う絶好のタイミング。毎日のインナーを見直すだけで、無理なく温活を取り入れられます。

グンゼの腹巻やショーツは、肌へのやさしさと機能性を兼ね備え、日常に自然と寄り添ってくれる存在。体を内側から温めることで、寒い季節も心地よく過ごせそうです♪

今年の冬至は、自分をいたわる一枚を選んでみてはいかがでしょうか。