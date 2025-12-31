¡ÔÂçÃÀ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¶âÈ±Èþ½÷¤¬¾®ÉÓ¤ËÂÃ±Õ¤ò¤¿¤é¤ê¡Ä¡ÕÀ¤³¦Åª¤ªÁû¤¬¤»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬ÍèÆü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©¡¡¤Ä¤¤¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡È±ó³Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤Î¼êË¡
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç"¹ñ³°ÄÉÊü"¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÁ§±ó¤¤¹ñ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤¯¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¡Ä¾®¤µ¤ÊÍÆ´ï¤ËÂÃ±Õ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥Ü¥Ë¡¼¡£Â¾¡¢¼ÖÆâ¤ÇÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â
¡¡¤·¤«¤·¥Ü¥Ë¡¼¤Ï2025Ç¯¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê"È¯ÌÀ"¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÆÃÀ½¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡¢ÄÌ¾Î"BANG¥Ð¥¹"¤È"ÂÎ±ÕÆþ¤ê¾®ÉÓ¤Î¥®¥Õ¥È"¤À¡£
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ï¥É¤¤¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤è¤êÏª¹ü¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤ÇÍÎÁ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¡Ö·î¼ý54Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ1²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯½©¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤È"¸òÎ®"¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬ËÖÈ¯¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Î´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÅª¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢ÅçÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¥Ü¥Ë¡¼¤ò´Þ¤à18¿Í¤¬·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥á¥é¿ôÂæ¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢½á³ê¥¸¥§¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈòÇ¥¶ñ¤Ê¤É¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ãË¡¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿³Î¤¿¤ë¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë"¹ñ³°ÄÉÊü"¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢È³¶â9¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó1800±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤¬10Ç¯´Ö¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥Ë¡¼¤Ï2025Ç¯Ç¯9·î¡¢ÆÃÀ½¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¡¢ÄÌ¾Î"BANG¥Ð¥¹"¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹9ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÌó2½µ´Ö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¤ªÁû¤¬¤»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ë¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷¤¬¥Ð¥¹¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï"À¸¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È"¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯11·î²¼½Ü¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¥Ð¥êÅç¤òË¬Ìä¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤äÈà½÷¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿BANG¥Ð¥¹¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿ÍÉÔºß¤È¤¤¤¨¤É¸½ÃÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¤¬BANG¥Ð¥¹¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢±ó³Ö¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¶Ã¤¤Î¼êË¡¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ønews.com.au¡Ù¤Ç¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÃ±Õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®ÉÓ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¥Ü¥Ë¡¼¤¬¾®¤µ¤ÊÍÆ´ï¤ËÂÃ±Õ¤òÅÇ¤½Ð¤¹Æ°²è¤â¡ØTikTok¡Ù¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¿¯Æþ¡¦Ì¢±äËÉ»ß¡Ë¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¾®ÉÓ¤¬¼ÂºÝ¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ·ºÍ¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢"ÂÎ±Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÂÎ¤Î°ìÉô¤òÁ÷¤ë"¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤ä¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢°ã¤¦¹ñ¤ÇÆ±»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£