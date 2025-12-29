¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¤Î¡Ö·ã¥ì¥¢Ä¹ÂçÏ©Àþ¡×¤¬¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¡© ¿·½É±ØÈ¯Ãå¤Î2·ÏÅý ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡È¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¡ÉËëÀÚ¤ì
6·î¤ÎÆüÍË¤Î¤ßÁö¤ë¥ì¥¢Ï©Àþ
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É·ÏÅý¤È¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¼ãÎÓ±Ä¶È½ê·ÏÅý¤ÎÇÑ»ßÆÏ¤ò¹ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Öºòº£¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¡×¤È¤¢¤ê¡¢ÇÑ»ßÆü¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡ÛÇÑ»ß2·ÏÅý¤Î°ÆÆâ¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±´ØÅì±¿Í¢¶É¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤°Õ¸«Ä°¼è¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤½¤Î³µÍ×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î²óÅú¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¤È¿ÂÐ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É·ÏÅý¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¿·½É¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤òÄ¾ÀÜ·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ä±¿ÄÂ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï70¡Á75Ê¬¤Û¤ÉÄ¹¤¯¡¢±¿¹ÔÆü¤Ï¤À¤¤¤ÖÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯6·î¤ÎµÙÆü¡Ê½ËÆü¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼Â¼ÁÆüÍË¤Î¤ß¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿·½É±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤òÁö¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÎºûÄÍÆóÃúÌÜ¡ÁÄ´ÉÛ¡¦Ä´ÉÛ±ØËÌ¸ý´Ö¤ÎÌó12km¤ÏÄä¼Ö¤¹¤ë¥Ð¥¹Ää¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±¿¹Ô·ÁÂÖ¤âÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¼ãÎÓ±Ä¶È½ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¼Ö¸Ë¤«¤é¿·½É¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ò²óÁ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤«¤é¿·½É±ØÀ¾¸ý¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¼Ö¸Ë¤Ø¤ÎÆþ¸Ë¤ò·ó¤Í¤Æ¿·½É±ØÀ¾¸ý¢ª¼ãÎÓ±Ä¶È½ê¤È¤¤¤¦Ï©Àþ¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡¡º£²ó¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É·ÏÅý¤È¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¼ãÎÓ±Ä¶È½ê·ÏÅý¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«Ä°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤ò¤Ï¤¸¤á±èÀþ¤Î¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡¦¿ùÊÂ¶è¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡¦Ä´ÉÛ»Ô¡¦°ð¾ë»Ô¤Î7¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½ñÌÌ¤Ç²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÉ½¤µ¤ì¤¿³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î²óÅú¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¿·½É¶è
¡¡ÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë¶èÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Èù¾®¤Ê¤¿¤á¡¢°Õ¸«Ä°¼è¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡£
¡¦½ÂÃ«¶è
¡¡ÇÑ»ß»þ´ü¤¬ÁáµÞ¤¹¤®¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÇÑ»ß¤ËÊý¸þ¤Ï¤ä¤àÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î¼þÃÎ´ü´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇÑ»ß»þ´ü¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¡¦¿ùÊÂ¶è
¡¡¶èÌ±¤ÎÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤È¤ÏÀ¼Á¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¸«Ä°¼è¤ÏÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
¡¡Ï©ÀþÇÑ»ß¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ä¼þÊÕ½»Ì±Åù¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î½½Ê¬¤Ê¼þÃÎ¡¢ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¦Ä´ÉÛ»Ô
¡¡µ¨Àá±¿¹ÔÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ä´ÉÛ»ÔÆâ¤Î¾è¹ß¾ì½ê¤¬¶Ï¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌÌÖµÚ¤Ó»ÔÌ±À¸³è¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶ÁÅù¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¸«Ä°¼è¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡£
¡¦°ð¾ë»Ô
¡¡ÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¦»ÔÆâÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤ÎÄäÎ±½ê¡ÊÌðÌî¸ý±ØÅì¡Ë¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÆâ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î·ÏÅý¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±ÍÍ¤Ë»ÔÆâÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÅìµþÅÔ
¡¡ÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ö¶È¼Ô¤ÈÃÏ¸µ¶è¡¦»Ô¤¬½½Ê¬¤ÊÄ´À°¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤¬ÇÑ»ß»þ´ü¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ÇÑ»ß¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê¼ÆÅÄÅì¸ã¡§Å´Æ»¼ñÌ£¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤â°ÊÁ°¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¼ãÎÓ±Ä¶È½ê¤Î·ÏÅý¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¾èµÒ¤¬¥Ð¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¨¥öÃ«±Ø¢ªºûÄÍ±Ø´Ö¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Ï½ÂÃ«¶èÆâ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¶è¤Î°Õ¸«¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ïµþ²¦¥Ð¥¹¤äÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¤¬½ÅÊ£¤·¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ïµþ²¦¿·Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¦¼ãÎÓ±Ä¶È½ê¤Î·ÏÅý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿ùÊÂ¶è¤¬±èÀþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É·ÏÅý¤È¿·½É±ØÀ¾¸ý¡Á¼ãÎÓ±Ä¶È½ê¤Î·ÏÅý¤È¤â¡¢¥Ð¥¹¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÄäÎ±½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ý¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¤³¤Î2·ÏÅý¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÑ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î±¿¹Ô¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2025Ç¯6·î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
Ï·¸å,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î,
°ÖÎîº×,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ