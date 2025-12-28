ホクホク！長芋のチーズソテー【材料】（2人分）長芋 8~10cm塩コショウ 少々ピザ用チーズ 30~40gオリーブ油 適量粗びき黒コショウ 少々【下準備】1、長芋は皮をむいて、1cm幅の輪切りか半月切りにして、塩コショウをする。【作り方】1、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、長芋を焼き色がつくまでじっくり焼く。2、ピザ用チーズをかけて、フライパンに蓋をする。弱火にして2〜3分焼く。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。