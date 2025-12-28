【保存版】長芋の人気レシピランキングTOP10！2位は「バターしょうゆ焼き」、気になる1位は？
生でシャキシャキ、火を通せばホクホク、さまざまな食感を楽しめる長芋。和・洋どちらの味付けとも相性が良く、献立のテイストに合わせて自在にアレンジできる万能食材です。
そこで今回は、長芋の人気レシピランキングTOP10をご紹介。焼くだけ・和えるだけの簡単メニューから、思わずリピートしたくなる定番おかずまで幅広くランクインしています。今日の献立に加えたくなる一品がきっと見つかりますよ。
■【人気No.1】ホクホク！ 長芋のチーズソテー
香ばしく焼けたチーズと、ほっくりした長芋のコラボがたまらない一品です。粗びき黒コショウがアクセントになり、チーズのコクと相まってワインとの相性も抜群。長芋は加熱時間によって食感が変わるので、お好みの焼き加減で楽しんでみてください。
■【2位以降も要チェック！】長芋の人気レシピランキングTOP10
厚切りした長芋をじっくりと焼いて、外はこんがり・中はホクホクに仕上げましょう。バターしょうゆの香ばしさが食欲をそそり、ついつい手が伸びます。調味料を入れた後は焦げやすいので、様子を見ながら火を通してくださいね。
甘辛味＋バターで、箸が止まらないおいしさ！ 長芋はサラダ油で両面をじっくり焼いて、シャキホク食感を引き出します。味付けはしょうゆとみりんをからめるだけなので、手軽です。最後にバターを加えて香り高く仕上げましょう。
長芋のサクトロ食感に、豆板醤のピリッとした刺激がたまりません。豆板醤とマヨネーズは先に混ぜておくことで、味が均一になじみます。長芋はポリ袋に入れて叩くので、手が汚れず、かゆみが気になる方でも安心です。食感が失われないよう、ほど良い加減で叩くのがポイント。
長芋とベーコンの黄金コンビで作る炒め物です。長芋は1〜2分じっくり火を通し、絶妙な食感に仕上げるのがコツ。材料を切って炒めるだけのシンプル調理なので、あと1品欲しいときや、お弁当のおかずにもおすすめです。
ピリ辛味がくせになる、お酒のおともに最適な一品。長芋を叩いて明太子と和えるだけなので、作り方はいたってシンプルです。薄口しょうゆのやさしい味つけで、素材の風味を堪能できます。仕上げに刻みのりを散らして◎。
ゴマ油の香ばしさが引き立つ長芋に、コクのある田楽みそが見事にマッチ。添える野菜はシシトウのほか、ネギやオクラでも相性抜群です。電子レンジで手軽に作れる田楽みそは、おでんや焼きおにぎりにも使えるので、覚えておくと日々の献立で重宝します。
長芋とめかぶは、食物繊維を豊富に含む腸活にうれしい組み合わせ。シャキシャキとトロトロ、2つの食感に梅の爽やかな酸味が加わり、さっぱりとしながらも食欲をそそります。うどんやそばなど麺類のトッピングとしても活躍し、低カロリーでも満足度の高い一品。ヘルシー志向の方にもイチオシです。
長芋とワサビしょうゆは鉄板の組み合わせ。長芋は皮をむいた後に水に浸けることで酸化が抑えられ、白さをキープできます。かつお節や刻みのり、梅干しを添えたアレンジも楽しめますよ。おつまみや箸休めにぴったりです。
生の長芋のおいしさを堪能できるサラダです。長芋は酢水に10分ほど浸けることで、えぐみや渋みが和らぎます。細切りにしたキュウリとハムの上に盛り付け、彩り良く仕上げましょう。ドレッシングのサラダ油をゴマ油にして、中華風にアレンジするのもアリです。
■人気レシピで長芋を味わい尽くそう！
長芋は、調理法によって食感や味わいが変化する、使い勝手の良い食材。生のまま調理する和え物やサラダでは、みずみずしさと軽やかな歯触りが楽しめ、箸休めやお酒のおつまみとして大活躍します。
一方、加熱調理するとホクホクとしたやさしい食感に。素朴で落ち着く味わいは、子どもから大人まで広く喜ばれます。ベーコンやチーズといった洋の食材とも馴染みやすくなり、アレンジの幅がグッと広がりますよ。
今回ご紹介した人気レシピを参考に、長芋の多彩なおいしさを日々の食卓に運んでみてくださいね。
(Lily-bono)
ホクホク！長芋のチーズソテー
【材料】（2人分）
長芋 8~10cm
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 30~40g
オリーブ油 適量
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】
1、長芋は皮をむいて、1cm幅の輪切りか半月切りにして、塩コショウをする。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、長芋を焼き色がつくまでじっくり焼く。
2、ピザ用チーズをかけて、フライパンに蓋をする。弱火にして2〜3分焼く。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
【人気No.2】ホクホク！ バターしょうゆで長芋のじっくり焼き
【人気No.3】しゃっきりほっくり！ 長芋ステーキ
【人気No.4】たたきピリ辛長芋
【人気No.5】絶品 長芋のベーコン炒め やみつきに！お弁当にもおすすめ
【人気No.6】長芋の明太子和え
【人気No.7】長芋田楽
【人気No.8】めかぶトロロ
【人気No.9】日本酒にぴったり 簡単おつまみ！ 長芋のワサビしょうゆがけ
【人気No.10】生で食べて美味しい！ 長芋サラダ 人気レシピ
