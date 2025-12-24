高山一実、ふくらP 離婚を正式発表「前向きに話し合いを重ねた末…」
元乃木坂46のタレント高山一実（31）と、頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）夫妻が離婚したことを27日、それぞれのSNSで正式発表した。
高山、ふくらPともに「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と同じ文言で経緯を説明。
高山は「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず、このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います」と記した。
ふくらPは「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とした。
昨年7月7日の七夕に結婚を発表。本紙の取材では11月ごろに離婚しており、わずか1年4カ月での別れとなった。
高山がもともとQuizKnockの大ファンで、ともに謎解き好きという共通点から交際に発展。結婚を発表した際は、発表文に謎解きの趣向が盛り込まれ、SNSを中心に話題を呼んだ。結婚後もふくらPのYouTubeチャンネルで夫婦で謎解きに挑むなど、仲睦まじい様子を公開していたが、幸せな結婚生活も長くは続かなかった。
▽高山一実コメント
平素より応援してくださっている皆さまへ
夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末
婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします。
結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず、このような結果となり、心よりお詫び申し上げます。
今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。
▽ふくらPコメント
平素より応援してくださっている皆様へ
夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました事をご報告いたします。
今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです。