YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が、「でも出て来れない不起訴＝無罪ではない！なぜ？」と題した動画を公開。懲役太郎氏が、刑事事件における「不起訴」の意味と、それが必ずしも「無罪」を意味しない理由について、立花孝志氏の事例を交えて解説した。



懲役太郎氏はまず、「不起訴」という言葉が持つ複雑さに言及する。多くの人が「不起訴＝無罪」と捉えがちだが、日本の刑事司法制度においてその解釈は正しくないと指摘。不起訴処分には、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類が存在すると説明した。



この中で特に誤解されやすいのが「嫌疑不十分」である。懲役太郎氏によると、これは検察が「やった可能性はあるが、裁判で有罪を立証できるほどの証拠がない」と判断した場合に下される処分だという。つまり、潔白（シロ）ではなく、疑いが残る「グレー」な状態が「嫌疑不十分」であると解説した。



また、「起訴猶予」はさらに意味合いが異なる。これは「犯罪行為はあったと認定できるが、諸般の事情を考慮して今回は起訴を見送る」という検察の判断である。懲役太郎氏は、立花氏が受けた処分にはこの「嫌疑不十分」や「起訴猶予」が含まれていると述べた。



動画の核心は、立花氏がなぜ複数の不起訴処分を受けながらも、いまだに司法手続きから解放されないのかという点にある。懲役太郎氏は、多くの案件が不起訴になる一方で、名誉毀損で「起訴済み」の案件が一つ存在することがその理由だと指摘。この記事が審理中である限り、他の案件で不起訴が続いても、根本的な問題は解決しないという構造を明らかにした。