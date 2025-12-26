1度使うともう戻れない…110円優秀キッチングッズ

ダイソーのキッチン売り場で、大注目のブランドキッチンアイテムを見つけました！今回ご紹介するのは、お肉や魚から出るドリップをしっかり吸水して、料理や保存時に活躍してくれる優秀シート。派手さはないけれど、一度使うともう手放せないくらいの実力派でした◎実際に使ってみた様子を、詳しくご紹介します。

商品情報

商品名：肉と魚のドリップ吸収シート（16枚）

価格：￥110（税込）

シートサイズ（約）：20×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480782737

ダイソーで発見！家事ブランドGoodnaのドリップ吸収シート

ダイソーのキッチン売り場で見つけて、思わず手に取ってしまった「肉と魚のドリップ吸収シート」。その名の通り、肉や魚から出る水分をしっかり吸収し、劣化や臭みの原因となるドリップをブロックしてくれる万能シートです。

「くらしをきらり」をコンセプトに家事の悩みを解決する新習慣ブランド・Goodnaの商品という点もポイントです。16枚入りと聞くと少なく感じますが、1枚の吸収力が想像以上。これで110円なら、正直文句なしのコスパです！

フェルトのような厚手素材で1枚ずつ取り出せるのが便利

実際にシートを取り出してみると、サイズは折り紙くらいの正方形。

厚手でフェルトのような素材感で、吸水力への期待も◎。

1枚ずつサッと取り出せる仕様なので、調理中でもストレスなく使えるのがうれしいポイント。パッケージ自体もコンパクトで、収納場所に困らないのも好印象なポイントです。

値引き品の牛肉ドリップを1枚でしっかり吸収！冷凍やレンジもOK

実際に、ドリップが多く出ていた値引きの牛肉で試してみると、その吸水力に驚き。

シートを敷いて軽く押さえるだけで、1枚で表面の水気がほぼなくなるほどしっかり吸水できました。

余分な水分をきちんと取れたおかげで、調理後のローストビーフも臭みを感じにくく、仕上がりがワンランクアップした印象。下ごしらえのひと手間で、比較的価格の安いお肉が格段においしくなります。

このシートは冷凍保存にも対応していて、解凍時にはレンジの解凍モードで使用できるのも便利なポイント。

保存中や解凍時に出るドリップをしっかり吸収してくれるので、食材の劣化を防ぎながらおいしさをキープしてくれます。キッチンペーパーでは代用しきれない部分をカバーしてくれて、1度使うともう手放せません♡

今回は、ダイソーの『肉と魚のドリップ吸収シート（16枚）』をご紹介しました。

ブランド発想の機能性と、ダイソーならではの手軽な価格を両立した優秀キッチングッズ。お肉や魚のドリップ対策に悩んでいる人は、ダイソーで見かけたら、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。