意外と知らない大阪の中心部、日本最大級の地下街「クリスタ長堀」はなぜ閑散としているのか？

YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【失敗】街づくりを地下で完結しようとした結果運営会社が破綻...日本最大級の地下街「クリスタ長堀」の現在を歩く」と題した動画を公開。大阪の中心部・心斎橋に広がる日本最大級の地下街「クリスタ長堀」の現在と過去をたどり、その変遷の背景に迫った。



動画は、シャッターが下りた区画が目立つ静まり返った地下街の光景から始まる。霞氏は、この場所が大阪の中心部・心斎橋の真下に広がる「クリスタ長堀」であると紹介。かつては「都会の動脈」と呼ばれるほど活気に満ちていたが、現在は人影もまばらなエリアが存在する。その背景には、バブル期に描かれた壮大な都市計画の挫折と、それに伴う経営破綻があった。



クリスタ長堀は、心斎橋駅、長堀橋駅、四ツ橋駅の3駅を結ぶ全長約730メートル、延床面積8万平方メートルを超える日本最大級の地下街だ。そのルーツは、1960年に埋め立てられた長堀川に遡る。地上にできた長堀通の交通問題を解決するため、1992年に「長堀地区地下交通ネットワーク整備事業」が始動。地下街、巨大駐車場、駅を一体で整備するという、総事業費約900億円を投じた前例のない大規模構想だった。



1997年に華々しくオープンしたものの、その経営は当初から困難を極めた。霞氏によると、強気な収支計画を前提としたテナント賃料や駐車場収入は時代の変化とともに思うように伸びず、赤字が累積。ついに2004年、運営会社は事実上の破綻を迎えることになった。



霞氏は、現在のクリスタ長堀が抱える課題を「移動が主目的でついでに店がある場所」という構造にあると分析する。心斎橋駅に近い西側は、大丸やPARCO、心斎橋筋商店街といった地上の商業集積からの吸引力で賑わうが、オフィス街へと続く東へ進むにつれて人通りは緩やかに減少していく。地下街としての役割より、あくまで地下通路としての機能が優先されるため、人の流れに濃淡が生まれてしまうのだ。



バブル期に描かれた「地下で街づくりを完結させる」という壮大な構想と、その後の経済や都市の変化。クリスタ長堀は、その狭間で揺れ動きながら、今も都市の地下インフラとしての役割を担い続けている。動画は、街の賑わいと静けさのコントラストを通して、都市開発の難しさと未来への課題を静かに物語っている。