【中村里帆】Ray㋲卒業記念♡ 思い出深い「約9年の歴史」をプレイバック！

モデル・女優・学生業と多忙な日々のなかで、人知れず努力を続け、Rayを支えてくれた中村里帆が2026年2月号をもって卒業。今回は、そんな里帆の新しい門出を祝して「Rayと歩んだ約9年の歴史」を、当時のバックナンバーとともに振り返ります！懐かしい企画から、思い出深い撮影までぜひチェックしてね♡

わたし、中村里帆はRayを卒業します ハッピーガール・りほの今まで♡ 朝イチの「おはよ〜」の笑顔で、いつもRayの現場を明るくしてくれる、りほ。 約9年間、モデル・女優・学生業と多忙な日々のなかで、人知れず努力を続け、Rayを支えてくれました。 真面目で頑張り屋さんな里帆が決めた“卒業”への思い、そしてRayへのたくさんの愛を語ってくれました。

約9年の歴史をプレイバック

Check! 初登場は高校2年生でした♡ 「キャー！初登場の写真がまた載っちゃうの恥ずかしい。この号で、着回し企画にも抜擢してもらって、自分だけのページがこんなにって感動してました」 2017年5月号「中村里帆Ray専属モデルになりました！！」©野口マサヒロ（WIND）

Check! りほといえば着回し企画！ 「本当に色んな大学生を演じさせてもらったんだけど、トレンディエンジェルの斎藤さんが相手役の恋愛ストーリーが面白すぎて忘れられない！」 2018年4月号「中村里帆の恋がはじまる、かも…キャンパス着回し30Days」©高野友也

Check! メンズモデルとの撮影にドギマギ 「最初の頃は、ラブストーリーの企画でメンズモデルさんと共演するの、すっごい苦手でした！撮影だと距離感が近くて、照れちゃうし、恥ずかしさでニヤけちゃうし、今見ても気まずそうな顔してる（笑）」 2017年10月号「後期をスニーカーではじめる あかぬけLOOK」©渡辺謙太郎

Check! 実は憧れだったテレビ現場の取材ページ！ 「松井（愛莉）さんとかがよくRayの誌面でドラマ現場を取材されていて、うらやましかった。なんでだろぅ、ドラマの現場にRayスタッフが来てくれるとテンション上がるんです。授業参観的な気持ちなのかも？（笑）」 2018年7月号「Ray㋲さえ＆りほのドラマ現場密着Report」©booro

Check! ハタチ記念のクローズアップ企画 「写真も好きですっごく印象深い企画。インタビューやクローズアップの企画があると自分について見つめなおすきっかけになるんですよね」 2019年8月号「20のりほ」©三宮幹史

Check! 表紙の撮影は毎回ドキドキです 「プレイバックでスルーできないのはやっぱり表紙！どちらも大先輩たちと一緒に撮影したので印象深いけど、撮影中は無我夢中で記憶がないっていう、矛盾。本屋さんに並んだのを見てニヤニヤしちゃったな〜」 2018年7月号©倉本侑磨（Pygmy Company） 2019年11月号©倉本侑磨（Pygmy Company） モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 副編集長 小田和希子