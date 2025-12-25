2025年も残すところあとわずか。12月24日、いわゆるクリスマスイブを迎えた今日、SNSのタイムラインは一足早く“聖なる夜”ムードに包まれている。各作品の公式アカウントや作家たちが投稿するクリスマスイラストが、次々とプレゼントのように流れてくる。

【画像】フリーレン、ダンダダンなど…各作品のクリスマスイラスト

『葬送のフリーレン』の公式X（@FRIEREN_PR）に投稿されたのはサンタクロース姿のヒンメル。ヒンメルが堂々とポーズを決めているその右下には赤鼻のアイゼン、リースに顔をはめたハイター、そしてパーティー帽を被ったフリーレンの姿が並ぶ。特にフリーレンの無表情っぷりが秀逸で、どこか気合の入りすぎたヒンメルの“ザ・サンタ”感を際立たせているのがなんともシュール。温度差すらも、この作品らしいクリスマスだ。

『ダンダダン』TVアニメ公式X（@anime_dandadan）からはまさかの“動く”クリスマスイラストが到着。サンタ帽を被ったターボババアが、大きなプレゼント袋を担ぎ、個包装のプレゼントを次々と投げ渡している（？）様子が描かれている。袋の中身は一体何なのか。嬉しいのか怖いのか分からないが、もらったら一生忘れられないクリスマスになることだけは間違いなさそうだ。

ドラえもん公式Xドラえもんチャンネル（@doraemonChannel）には雪遊びをするドラえもんお馴染みのメンバーのイラストが。大きな雪だるまに、風船に結ばれたプレゼントたちが空に飛んでいる。サンタ帽を被ったドラえもん、のび太、ジャイアン、スネ夫、しずかちゃんがはしゃぐ様子からは、秘密道具をフル活用したにぎやかなクリスマスパーティーが想像できる。

『小3アシベ QQゴマちゃん』を描く森下裕美も自身のX（@Morishita_oop）にてイラストを投稿。可愛いサンタコスに身を包んだレアキャラ（？）ペッペッペッ・ソーランアレマが描かれている。奥にはニット帽を被りあったかそうなアシベとゴマちゃんの姿が。「クリスマスまでもう少し。皆さんが幸せな1日になりますように！」というコメントからは、作品そのままのやさしい空気が伝わってくる。

『よつばと！』の作者、あずまきよひこも自身のX（@azumakiyohiko）を更新。「よつばと単行本出たら景気づけにLINEスタンプ出してたんですが16巻のはまだ出してなかったです。三日坊主。そこでクリスマスに合わせて作ろうと思いましたが間に合いませんでした。でも年内ならセーフなんじゃないかと思い描きました。ただいま審査中です。」という正直すぎるコメントと共に、焦った表情のよつばのイラストを投稿した。現在は審査中とのことで、年内にどんなスタンプが登場するのか、読者への“少し遅めのクリスマスプレゼント”に期待がかかる。

様々な作品でクリスマスという日が盛り上げられている今日。明日の本番、25日には、また新たなクリスマスイラストが投稿されるかもしれない。サンタクロースはやって来るのか。そしてSNSには、どんな“プレゼント”が並ぶのか。タイムラインを眺めながら、聖なる夜を楽しみに待ちたい。

（文＝結理乃）