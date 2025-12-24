ÍÂ¼²Í½ã¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¡ÖÃÇ¼ÎÎ¥¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡× ÈþÍÆ¤ÎÈë·í¤Ï¿çÌ²¤È·ì¹ÔÂ¥¿Ê
ÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤¬12·î22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 ÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂç¾Þ¡ÙÂ£¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ ÍÂ¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤â¤Ã¤È¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÆ±¾Þ¤Ï¡¢²áµî¤ËÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£ º£Ç¯¡¢ÍÂ¼¤ÏÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö»ÑÀª¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÆü¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸þ¾å¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ±¤Â³¤±¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿çÌ²¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡×¤òµó¤²¤¿¡£ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ©¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ÎÄ´»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯·È¤ï¤ëºîÉÊ¤äÌòÊÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤¦¤½¤ÎÌò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¼°Åµ¤Ç¤Ï¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤ËSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢¡ÖÈþÅªGRAND¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Èþ¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÆ±¾Þ¤Ï¡¢²áµî¤ËÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£ º£Ç¯¡¢ÍÂ¼¤ÏÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö»ÑÀª¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÆü¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸þ¾å¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ±¤Â³¤±¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿çÌ²¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡×¤òµó¤²¤¿¡£ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ©¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ÎÄ´»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯·È¤ï¤ëºîÉÊ¤äÌòÊÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤¦¤½¤ÎÌò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¥ µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ÍÂ¼²Í½ã
¤Ê¤ª¡¢Æ±¼°Åµ¤Ç¤Ï¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤ËSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢¡ÖÈþÅªGRAND¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Èþ¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¥ ¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ
¢¥ ¡ÖÈþÅªGRAND¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ËÌÀî·Ê»Ò