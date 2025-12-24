しまむらの「歳末SALE」第3弾も破格すぎ。バスマット330円にニット・高反発枕550円などお得が大量《28日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、2025年12月24日から28日まで買えるお得な商品を紹介します。

カバンや布団など、ブランド商品もセール価格に

今週は「歳末SALE」第3弾を開催中。先週に引き続き、今だけのお買い得商品がてんこ盛りです。

「プルオーバー各種」「バスマット各種」「2枚組ショーツ各種」など、生活に欠かせないストック必至の商品は330円で販売。まさかのワンコイン以下です。

「ニットプルオーバー各種」「裏起毛レギンス」「裏起毛タイツ」は550円、裏ボア仕様の「ブーツ」に足全体をあたためてくれる「3足組ソックス各種」は990円など、防寒対策にうってつけのウェアも充実のラインアップです。この冬の毎日コーデの救世主になること間違いなし！

インナーやウェアはもちろん、少し値が張る"寝具"も、今ならお得にゲットできるチャンス。

「カバー付高反発枕各種」（550円）や「フリーシートクッション」（770円）などの万能アイテムから、「あったか掛けふとん各種」やnishikawa「ブランド合わせ毛布各種」（各2200円）、「ボリューム敷きふとん各種」（3300円）といった上質な冬のマストアイテムまで、睡眠の質をアップしたい人は必見です。

なお、いずれの商品も数量限定。

商品によって一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※画像は公式サイトより。

