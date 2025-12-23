この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「縦抱っこは危険？安心できる正しいやり方と注意点」にて、お口と姿勢の専門家・保育士のまい先生が、乳児の抱っこ方法について詳しく解説した。動画内では、ネット上でも議論を呼ぶ「縦抱っこvs横抱っこ」論争についてまい先生が寄せられた質問や誤解を取り上げ、「縦抱っこだからといって危険と言っているわけではなく、ポイントは足の状態にある」と語った。



まい先生は「縦抱っこのとき、お母さんたちはどうしても赤ちゃんの足がブランとなるまま抱いてしまいがち。その状態は『股関節を痛めてしまう原因になる』」と指摘。そのうえで「縦抱っこでもちゃんとM字で、運の形になっていれば全く問題はありません」とし、横抱きでも足が伸びていたら同じリスクがあると解説した。



また、ゲップに関する質問にも答え、「別にゲップ出すときに縦抱っこにしたければ、それで大丈夫」としつつも、「新生児から3ヶ月半くらいまでは赤ちゃんの胃が縦になっているため、縦抱きの方がゲップが上がりやすい」と医学的な視点から持論を展開。「叩くよりも下から上にさすってあげた方が、ゲップは出やすい」と自らの経験も交えて語った。



抱っこの姿勢については「同じ姿勢で長時間抱くのはおすすめしません。内臓や身体がまだ整っていない時期は特に注意が必要」と警鐘。「首元ばかり気にしがちですが、実は足のM字ポジションこそ大きな要素。お母さんにも意識してほしい」と独自の観点を示した。



最後には「気にしすぎは禁物。お母さんがリラックスして育児に向き合うことが赤ちゃんにとっても一番大切です」とメッセージ。「自分に合った方法を選び、気になることは質問してくださいね」と視聴者へ呼びかけ、動画を締めくくった。