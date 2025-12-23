「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

ダメな部長は「家族だ」と言う

一見すると「社員は家族だ」という言葉は温かく聞こえます。

組織の一体感を醸成するうえで、共に働くメンバーへの思いやりを表現しているようにも映るでしょう。

しかし、リーダーの立場から見ると、この言葉には大きな落とし穴があります。

「家族」という幻想が生む甘え

家族という言葉には、「無条件の受容」「感情の共有」「多少のわがままは許される」といったニュアンスが含まれています。

それを組織に持ち込むと、「成果を出せなくても見守ってくれる」「気持ちを分かってもらえるはずだ」「嫌な仕事は無理にやらなくていい」といった甘えや依存が生まれやすくなります。

その結果、評価制度は機能せず、役割分担は曖昧になり、優秀な社員にしわ寄せが行く構図になりかねません。

さらに、「家族のような温かさ」を理由にマネジメント上の厳しさを避けてしまうと、チームは簡単に機能不全に陥ります。

リーダーが語るべきは「役割」や「成果」

部長という立場にある人間は、部下の成長や成果を支援する立場にあり、「優しさ」ではなく「健全な距離感」こそが必要です。

だからこそ、部下に対して語るべき言葉は、「あなたの役割はこれです」「成果を出すために何が必要かを一緒に考えよう」など、仕事における目的や成果に根ざしたものでなければなりません。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

職場は『家族』ではありません。

感情で動くと、ルールや評価が崩壊します。

組織とは、役割とルールによって成り立つものです。

――『リーダーの仮面』より

この一文は、リーダーに必要な冷静さと、チーム運営の基本原則を端的に表しています。

どんなに個々人が親しみを持っていたとしても、ビジネスの場においては、感情に流されない明確な指針が求められるのです。

成果主義こそが「人を守る」仕組み

冷たく聞こえるかもしれませんが、「成果に応じた評価」「役割に応じた指示・権限の付与」は、むしろ公平な環境づくりにつながります。

これは、がんばっているのに報われない社員を救うための仕組みでもあります。

逆に、「家族のような関係性」に逃げると、主観的な好き嫌いが評価に入り込み、不平等が生まれやすくなるのです。

「家族ごっこ」はやめよう

「社員は家族」という言葉は、聞こえはいいですが、リーダーが口にすべき言葉ではありません。

部長という立場にいるならば、役割や成果、行動基準に基づいたマネジメントを貫くべきです。

それが、メンバーを甘やかさず、かといって突き放すこともない、本当の意味での「信頼される上司」への第一歩なのです。リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。