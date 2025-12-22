Æü¥Æ¥ì¡¦´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤¬¡ÈÅÅ·âÂà¼Ò¡É¤Ø¡ÖÂà¼Ò¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼´äÅÄ³¨Î¤Æà¡Ê30¡Ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´äÅÄ¤¬ÍèÇ¯3·î¤ËÅÅ·âÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÅÅ·âÂà¼Ò¡É¤Ø¡ÄÆü¥Æ¥ì¡¦´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤È¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¡ÊÆü¥Æ¥ìHP¤è¤ê¡Ë
Âç¸æ½êÁê¼ê¤ËÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢¡Ø¥Ý¥¹¥È¿åËÎ¡Ù¤ÎÂçËÜÌ¿
¡¡´äÅÄ¤Ï2021Ç¯¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¡¦¿åËÎËãÈþ¡Ê38¡Ë¤Î¸åÇ¤MC¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â½¿§¤Ê¤¤Æ¯¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖÆþ¼Ò£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¤Î¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¡£½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤ä¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂç¸æ½êÁê¼ê¤ËÁ´¤¯ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÌÔ½Ã»È¤¤¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¡Ø¥Ý¥¹¥È¿åËÎ¡Ù¤ÎÂçËÜÌ¿¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Âà¼Ò¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Í½Äê¡Ä°ÜÀÒÀè¤Ï¡©
¡¡´äÅÄ¤ÏÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£Æü¥Æ¥ì¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Í»ö¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÁÇ´é¤ä°ÜÀÒÀè¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë