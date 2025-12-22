【1/700 ザ☆バイク No.6 1/12 カワサキ ZX900R GPz900R Ninja '02】 2026年5月 発売予定 価格：3,300円

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ザ☆バイク No.6 1/12 カワサキ ZX900R GPz900R Ninja '02」を2026年5月に発売する。価格は3,300円。

1983年のパリショーで発表されたGPZ900Rは、サイドカムチェーン方式を採用したコンパクトな完全新設計の水冷4バルブ4気筒エンジンを、メイン部に高張力鋼管を使用したダイヤモンドフレームを採用した車体に搭載。様々な改良が加えられながら2003年の生産終了まで長きに渡って販売された。本製品では、A15と呼ばれる2002年モデルが再現されている。

1/700 ザ☆バイク No.6 1/12 カワサキ ZX900R GPz900R Ninja '02

価格：3,300円

JANコード：4905083205082

【特長】

・17インチフロントホイール

・インナーチューブガードが装着されたフロントフォーク

・対向6potキャリパー

・ステムと車軸は金属製のビスを採用し、強度を確保しつつ組立易い設計

・ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現

Copyright(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd. All rights reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

