【ライブレポート】平井 堅、デビュー30周年イヤーを飾る『Ken’s Bar』東名阪ツアーが開幕

平井 堅のデビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special!! 2025-2026』の初日公演が、12月20日・21日に大阪・大阪城ホールにて開催された。

■平井 堅の歌声を一音も聴き逃さないように集中するオーディエンス

『Ken’s Bar』は、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーにみたてることから、アルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。

1998年5月29日にONAIR Okubo PLUSにて第1回公演を開催。以降、日本各地のライブハウス、アリーナや東京ドームといった様々な規模や、ツアーであったり単独公演であったりと多様なシチュエーションで開催されている。

なお『Ken’s Bar』のツアーは、2019年4月～5月実施の『Ken’s Bar 20th Anniversary Special!! vol.4』全国4都市・6公演（大阪、三重、徳島、東京）以来となる。

当日は、これまでの『Ken’s Bar』とはひと味違ったステージに平井 堅が登場すると大きな拍手が起こり、ACT1がスタート。シンプルな編成は、いっそう平井の歌声を際立たせる。

そんな平井の歌声を一音も聴き逃さないように集中するオーディエンス。パフォーマンスが終わるたびに会場は熱気に満ちた拍手で包まれた。

続くACT2では、ACT1とは異なる編成となり、あらたな楽曲の魅力に気づかされる展開に。まさに1曲入魂の演奏、平井 堅の唯一無二の歌声。観客全員がその世界観に引き込まれていった。

同公演は、2月23日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にてファイナルを迎える。

■ライブ情報

『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』

12/20（土）大阪・大阪城ホール

12/21（日）大阪・大阪城ホール

［2026年］

01/11（日）愛知・ポートメッセなごや第1展示館

02/22（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館

02/23（月・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar -One Night Special !!』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『un-balanced』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『Stare At』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『THE CHANGING SAME』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『gaining through losing』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『LIFE is…』

