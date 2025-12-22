【銀座エリア】今からでも間に合う！1万円以下でかなう、雰囲気も料理も妥協しない高コスパレストラン特集|年間BEST受賞の名店も
画像：カスケード銀座店
「直前だと高いプランしか残っていないかも…」と思っていませんか？ 実は、1万円以下でも高見え＆満足度抜群のレストランはまだあります。今回は、雰囲気も料理も妥協しない、コスパ最強のおすすめ店を厳選してご紹介。予約を忘れてしまった人も、今からでも素敵な時間を過ごせるはず。ぜひ最後までチェックしてみて。
◆カスケード 銀座店
※画像はイメージです
一年に一度の特別な夜に、シェフ渾身のクリスマスコース
銀座の地下に広がる緑あふれる空間は、まるで南国リゾートのよう。
バリ直輸入のインテリアに包まれた落ち着いた席で、ランプの灯りがやさしくゆらめく癒しの空間。ゆったりとした南国時間を満喫して。
一年に一度の特別な夜、クリスマスにはシェフ渾身のスペシャルディナーをご用意。アミューズに始まり、前菜、温前菜＆スープ、ポワソンとヴィアンドのWメインまで、華やかなコースが聖夜をロマンティックに演出してくれる。
【クリスマス2025】お魚とお肉のWメイン含む全5皿(2時間制／直前割10%OFF)
店舗名：カスケード 銀座店
住所：東京都中央区銀座6丁目13-16パセラリゾーツ銀座店B3F
アクセス：東京メトロ 銀座線ほか「銀座駅」A3出口より徒歩3分、都営地下鉄浅草線「東銀座駅」A1出口から徒歩1分。「銀座駅」からはA3出口を出て直進、中央通りみずほ銀行を左折、3つ目の十字路をサンマルクカフェ右折して左手。
提供期間：2025/12/20（土）〜2025/12/25（木）
料金：1名8,100円
※税・サ込
◆FANCL BROWN RICE MEALS
※画像はイメージです
玄米×旬食材のイタリアンで楽しむ、からだ想いのクリスマスディナー
旬のみずみずしい野菜や魚介と、主役の玄米・発芽米を融合させたイタリアンが楽しめる「FANCL BROWN RICE MEALS」。
クリスマス期間限定の特別プランでは、彩り豊かな前菜に、魚介料理＆肉料理のWメイン、グルテンフリーの自家製玄米パスタなど、聖夜を華やかに彩るディナーコースが登場。食後にはクリスマス特製ドルチェも。
クリスマスデートはもちろん、女子会にもおすすめ。
【クリスマス2025】白身魚と赤海老や国産牛ヒレ肉など全7皿(12/1〜12/25)
店舗名：FANCL BROWN RICE MEALS
住所：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエアB1F
アクセス：東京メトロ丸ノ内線、銀座線、日比谷線「銀座駅」A3出口より徒歩1分
提供期間：2025/12/01（月）〜2025/12/25（木）
料金：1名9,200円
※税・サ込
◆SHARI THE TOKYO SUSHI BAR
※画像はイメージです
和とモダンが織りなす、銀座で楽しむ大人のクリスマス鮨ディナー
銀座一丁目駅から徒歩1分の「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」。
季節の新鮮魚介を贅沢に使った料理と、相性抜群のワインや日本酒が楽しめるカジュアルダイニング。オープンキッチンから伝わる活気ある空間で、和とモダンが融合した一皿一皿を堪能できる。
クリスマスには、シェフが腕によりをかけた特別なディナーコースが登場。ウニやいくら、和牛など豪華食材を使った全7皿が、ロマンティックな夜を華やかに彩る。
この季節だけのクリスマスディナーで、特別なひとときを過ごして。
【クリスマス2025】ウニ、いくら、和牛など豪華なディナー全7皿(直前割)
店舗名：SHARI THE TOKYO SUSHI BAR
住所：東京都中央区銀座2-4-18 アルボーレ銀座ビル 8F
アクセス：東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」5番出口より徒歩1分、JR「有楽町駅」 京橋口より徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線、銀座線、日比谷線「銀座駅」 A13出口より徒歩5分
提供期間：2025/12/24（水）〜2025/12/25（木）
料金：1名9,900円
※税・サ込
◆TRATTORIA LA COCORICO Ginza
※画像はイメージです
黒毛和牛やウニも堪能、贅沢食材が揃うクリスマスコース
トスカーナのマンマの味をカジュアルに楽しめる「TRATTORIA LA COCORICO Ginza」。
専用オーブンで焼き上げる名物ロティサリーチキンの香りに包まれた店内で、自家製手打ちパスタや本格ジビエなど、旬の味覚を堪能できる。
クリスマス限定のディナーコースは、赤海老と水牛モッツァレラ、フルーツトマトの前菜からスタート。黒毛和牛のタリアータや青森産無添加ウニのペペロンチーノ、薩摩悠然鶏のロティサリーチキンと続き、デザートにはカカオのロールケーキ、抹茶のジェラート、とちおとめを揃えた豪華な内容。
特別な夜にふさわしい、心も満たされるクリスマスディナーを楽しんで。
【クリスマス2025】黒毛和牛のタリアータなど全6皿ディナー+乾杯スパークリング(直前割・12/20.21.24.25)
店舗名：TRATTORIA LA COCORICO Ginza
住所：東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館8F
アクセス：東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」5番出口より徒歩2分、東京メトロ日比谷線・銀座線「銀座駅」C8番・9番出口より徒歩3分、JR「有楽町駅」中央口より徒歩5分
提供期間：2025/12/20（土）〜2025/12/25（木）
料金：1名9,900円
※税・サ込
◆MoeGi KURiYA ／銀座キャピタルホテル 萌木
※画像はイメージです
雑踏を離れて楽しむ、Wメインの贅沢クリスマスコース
新富町駅・築地駅から徒歩1分、雑踏から離れたホテルの中に優雅に佇む「モエギクリヤ」。
オープンキッチンで調理されるグリル料理は、香ばしい香りや食材の焼ける音まで楽しめるのが魅力。クリスマス限定のスペシャルコースは、心ときめくアミューズからスタート。
魚介のトマトスープに続き、メインには舌平目とホワイトアスパラのグラタン仕立て、黒毛和牛のグリル赤ワインソースのWメインを堪能できる。デザートには、クリスマス仕様の苺のミニパフェをカフェとともに。
落ち着いたホテルダイニングで、大切な人と特別な聖夜を過ごしてみて。
【クリスマス2025】クリスマススペシャルコース+乾杯スパークリング+パフェダブルアイス(12/20〜25★…
店舗名：MoeGi KURiYA ／銀座キャピタルホテル 萌木
住所：東京都中央区築地3-3-1 銀座キャピタルホテル萌木
アクセス：東京メトロ日比谷線「築地駅」3番出口より徒歩1分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」4番出口目の前
提供期間：2025/12/20(土)〜2025/12/25（木）
料金：1名7,200円
※税・サ込
