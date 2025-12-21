この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が誤解だらけのノンバンク論を斬る!『【2026年の融資戦略】これからはノンバンク融資を使いこなせ!おすすめ金融機関と最適な使い方を公開します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【2026年の融資戦略】これからはノンバンク融資を使いこなせ!おすすめ金融機関と最適な使い方を公開します。』と題した動画を公開した。不動産投資において多くの投資家が漠然と敬遠しがちな「ノンバンク」について、その本質を明確にしながら戦略的な活用法を提示している。



木村氏はまず、ノンバンクの定義から整理する。ノンバンクとは銀行機能を持たない金融機関であり、預金を受け入れる機能がない点が根本的な特徴である。信販会社やリース会社、不動産金融専門会社、消費者金融など幅広い業態が含まれるが、それぞれ性質が異なるため一括りに判断することは危険だと指摘する。



動画では、ノンバンクの中でも不動産投資に適した種類と避けるべき種類を明確に区分している。消費者金融やカードローンは個人の信用情報に悪影響を及ぼし、その後の銀行融資審査で不利に働く可能性が高い。一方、不動産担保ローンを専門に扱うノンバンクや信販会社のリフォームローンは、目的が明確であり金融機関の評価も比較的良好である。



木村氏はノンバンクを使うべき具体的なタイミングとして3つの局面を示す。第一に、主要金融機関に軒並み断られ選択肢がない場合。第二に、自己資金が不足しフルローンでしか購入できない場合。第三に、既に複数の物件を所有し地銀等からの追加融資が止まった場合である。これらの局面では、ノンバンクを使わなければ投資の進展が完全に止まるため、合理的な選択肢となる。



特に注目すべきは、共同担保を活用したフルローン獲得の手法である。購入予定物件の担保価値が不足する場合、自己所有の別物件を共同担保に入れることで融資額を補填し、フルローンを実現する。これにより現金を温存しながら次の物件を購入でき、家賃収入も継続的に得られるため投資回転率が格段に上がる。



木村氏は具体的な金融機関名として、セゾンファンデックスやSBIエステートファイナンスなどを挙げ、それぞれの評価基準や融資エリアの特徴を解説している。これらの機関は母体が大手であり信用性が高く、土地や建物の価値に対する評価掛目が明確であるため事前プランニングがしやすいという。



金融機関の種類や性格によって審査基準が大きく異なることも強調される。地方銀行は属性や過去の借入履歴を重視する傾向があり、ノンバンクの利用履歴に対して厳しい評価を下す場合がある。しかし、既にその地銀から融資を断られている状況であれば、その評価を気にする必要はない。融資を出さない金融機関の顔色を伺って選択肢を狭めることは、戦略的に誤りであると木村氏は断言する。



不動産投資における資金調達は、銀行とノンバンクを適切に組み合わせることで初めて最適化される。