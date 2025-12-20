【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にて「アルカナディア」の最新情報を公開した。

「アルカナディア」は同社が展開する「異世界×現実×仮想世界ファンタジー」をテーマとするプラモデルシリーズで、2026年にTVアニメ化も発表されている。

今回番組内で「アルカナディア」のゲーム化やアニメキャスト情報などが発表された。ゲームプロジェクトはゲーム化決定に伴い「アルカナディア」ゲーム公式Xが開設され、同アカウントにてゲーム最新情報や開発情報などを随時発信を予定している。

アニメ情報では「アルカナディア」のキャラクター「ヴェルルッタ」と「ユクモ」のキャストが公開。ヴェルルッタ役は岡咲美保さん、ユクモ役は日高里菜さんがTVアニメでも引き続き出演する。

さらに、「アルカナディア」のキャラクタ「ギィ」を主人公としたコミカライズ作品の制作が決定。TVアニメ「アルカナディア」とは別視点で描かれる。

アルカナディアシリーズに登場するキャラクターたちのゆる～い日常を描く4コマ漫画シリーズ「ゆるカナディア」の第3期の制作が発表された。第3期のキービジュアルも公開され、これまでゆるカナに登場したキャラクターたちと新たに登場するキャラクターたちの集合絵となっており、周りには劇中に登場した小物が散りばめられ、ゆるカナの可愛らしい世界観が描かれているビジュアルとなっている。

そして、アルカナディアASMRシリーズ第三弾の制作も発表された。キャラクターや内容の詳細は後日発表を予定している。

オフィシャルコメント

ヴェルルッタ役：岡咲美保さん

(1)続投が決まった際のお気持ちを！

--------

とても嬉しかったです！！

ボイス収録の際にスタッフさんから『アニメ化よろしくお願いいたします！』と言われた時は本当に驚きました。ヴェルルッタと出会ってから約4年ほど経っているのも、あっという間で驚きですし、その間たくさんのマスターにヴェルルッタ可愛がられていたのも知っているので、感動しました。

--------

(2)ファンの皆様に向けて、本作への意気込みやメッセージを！

--------

マスターが作ってくれた、マスターのお家のヴェルルッタ。アニメではどんな物語とともにヴェルルッタが動きだしてくれるのか私もドキドキしています。『どんな時もヴェル様は最高なのだぞ！』と私の心中で彼女が叫んでいるので、安心して放送をお待ちくださいね！わくわくするのだーー！！

--------

ユクモ役：日高里菜さん

(1)続投が決まった際のお気持ちを！

--------

ユクモとの出会いは2022年。今まで様々なカタチでボイス収録はありましたが、「いつかアニメーションで動く彼女たちをみたいですね」とスタッフさんと話していたので、夢が叶い嬉しいです。主様や他のキャラクターたちとの掛け合うことで、ユクモの新たな一面を見られると思うと楽しみな気持ちでいっぱいになりました。

--------

(2)ファンの皆様に向けて、本作への意気込みやメッセージを！

--------

いつもたくさんの応援をありがとうございます！この度『アルカナディア』のアニメ化が決定し、引き続きユクモを演じられること、大変嬉しく思います。ユクモがどんな風に動くのか、どんな表情をみせてくれるのか、私もとっても楽しみです！アニメの『アルカナディア』はどんな世界なんでしょうか！？ぜひ期待して楽しみに待っていてください！

--------

【アルカナディア4周年記念トークライブ】

(C) KOTOBUKIYA