NHKÈ«»³°áÈþ¥¢¥Ê¡¢¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡ÈÉÔÎÑ¤ÎÂå½þ¡É¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ö´×¿¦¤«¤é°Í´êÂà¿¦¤¬Ç»¸ü¡×¤Î¸«Î©¤Æ¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê4·î19ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡ÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎÂå½þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÆ±Î½´ûº§ÃËÀ¤È¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥È¡¢È¾Æ±À³ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿NHK¤ÎÈ«»³°áÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£Æ±¶É¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¥¢¥Ê¡×¤Î´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢4·î¤«¤é¡ØNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð±éÆü¤È¤Ê¤ë4·î18Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ«»³¤µ¤ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËNHK¤ÎÈÖÁÈÉ½¤«¤éÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢È«»³¥¢¥Ê¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È«»³¥¢¥Ê¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÇ¥¿±ºÊ¤«¤é¤ÎÎ¬Ã¥ÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÊóÆ»¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¾åÁØÉô¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ«»³¤µ¤ó¤Ï¼«ÂðÂÔµ¡Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶ÈÌ³¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡NHK¤ÏÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¦°÷¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¡Ø´×¿¦¡Ù¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬Îä¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÌÚ¤ò±£¤¹¤Ê¤é¿¹¤Ø±£¤»¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬°¤¤¡£ÃËÀ¤ÎºÊ¤¬È«»³¥¢¥Ê¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÌ±»öÄóÁÊ¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢NHK¤Î¡ØÆâµ¬¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Æâµ¬°ãÈ¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾åÁØÉô¤â¶¯°ú¤Ê½èÊ¬¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°ú¤·Ñ¤®¤äÈÖÁÈ¤Î¸å·Ñ¥¢¥Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°Í´êÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞNHK¤Ë»Ä¤ì¤Ð¿Ë¤Îä§¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×¡ÊNHKµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È°ã¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡£
¡Ö¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¦°÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ°ÛÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉô½ð¤¬NHKÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤â¡¢¤½¤ÎÉô½ð¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢À©ºî¸½¾ì¤«¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡5·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤È»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£