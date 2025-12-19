『Mステ SUPER LIVE 2025』豪華65組の全アーティスト＆パフォーマンス楽曲解禁！

12月26日（金）に6時間40分の生放送でお届けする、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。

2025年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる総勢65組の出演アーティストたちのパフォーマンス楽曲が解禁となった。

さらに、2025年末をもってCOLD SLEEP（コールドスリープ）期間に入るPerfumeは、COLD SLEEP前最後の出演となるスーパーライブで「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」と題した特別なステージを披露する。

◆STARTOアーティストが夢のデュエット企画！

STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト6組が、豪華先輩ヒットコラボメドレーをデュエットで披露。

Kis-My-Ft2×Travis Japanは『ダイナマイト』（SMAPカバー）、WEST.×なにわ男子で『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）、そしてKing & Prince×SixTONESで『One Love』（嵐カバー）と、まさに名曲揃いのコラボ企画となっている。

さらにSUPER EIGHTは、EIGHT-JAMスペシャルバンド（本間昭光・加藤隆志［東京スカパラダイスオーケストラ］・清塚信也・休日課長・SATOKO）で『あおっぱな』を披露。

音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは、ラッパーのKohjiyaと、ボーカリストのHana Hopeを迎え、話題のCMソング『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』を。ゲストダンサーには原口武蔵、勇太、三浦大知を迎えて豪華なステージを披露する。

2025年のヒット曲、懐かしの名曲、そして豪華コラボが満載の『Mステ SUPER LIVE 2025』――この日限りの貴重なパフォーマンスに注目だ。

◆全出演アーティスト＆楽曲（五十音順）

AI：『ハピネス』

INI：『Present』

aiko：『シネマ』

アイナ・ジ・エンド：『革命道中』

あいみょん：『ビーナスベルト』

ano：『ハッピーラッキーチャッピー』

いきものがかり：『生きて、燦々』『コイスルオトメ』

幾田りら：『恋風』

＝LOVE：『絶対アイドル辞めないで〜ラブソングに襲われる』

WEST.：『SOUTH WEST BEACH!!』

ACEes：『Troublemaker（嵐カバー）』『Biggest Party』

AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』

XG：『GALA』

Kis-My-Ft2：『&Joy』

CANDY TUNE：『倍倍FIGHT!』

King & Prince：『Theater』

Creepy Nuts：『doppelgänger』『オトノケ』

ゴールデンボンバー：『女々しくて 2025流行語ver.』

櫻坂46：『Make or Break』

THE RAMPAGE：『Break it Down』

ZICO, 幾田りら：『DUET』

JO1：『BE CLASSIC』

GENERATIONS：『PAINT』

SHISHAMO：『明日も』

SUPER EIGHT：『あおっぱな』

SUPER BEAVER：『人として』

Superfly：『僕のこと』

SixTONES：『Stargaze』『こっから』

Stray Kids：『CEREMONY』

Snow Man：『D.D.』『カリスマックス』

timelesz：『レシピ』『Rock this Party』

Tani Yuuki：『もしものがたり』

Da-iCE：『ノンフィクションズ』

超ときめき♡宣伝部：『超最強』

T.M.Revolution：『WHITE BREATH』

DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）

紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）

Travis Japan：『Disco Baby』

なにわ男子：『Never Romantic』

Number_i：『i-mode』

NiziU：『♡Emotion』

乃木坂46：『ネーブルオレンジ』

HANA：『My Body』『NON STOP』

Vaundy：『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』

back number：『ブルーアンバー』『怪盗』

Perfume：Mステ✕Perfumeスペシャルステージ

羊文学：『声』

BE:FIRST：『Stare In Wonder』

FANTASTICS：『BFX』

50TA：『PERFECT LOVE』

FRUITS ZIPPER：『はちゃめちゃわちゃライフ！』

マカロニえんぴつ：『パープルスカイ』

三浦大知：『Horizon Dreamer』

Mrs. GREEN APPLE：『クスシキ』『Carrying Happiness』『GOOD DAY』

M!LK：『イイじゃん』

ゆず：『いつか』『GET BACK』

YURIYAN RETRIEVER：『難波ナンバーワン』

L’Arc-en-Ciel：『Driver’s High』『ミライ』

LiSA：『残酷な夜に輝け』

RIP SLYME：『JOINT』

緑黄色社会：『さもなくば誰がやる』

レミオロメン：『粉雪』

◆コラボ・企画・メドレーなど

STUTS：『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』

→ゲストダンサー：原口武蔵＋勇太＋三浦大知

King & Prince×50TA：『希望の丘』

Kis-My-Ft2×Travis Japan：『ダイナマイト』（SMAPカバー）

WEST.×なにわ男子：『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）

King & Prince×SixTONES：『One Love』（嵐カバー）

「最強アイドル8組80名夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）