¡¡HOBBY Watch¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹ì¤¯²»À¼¡ª Ä¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¡Ö¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ëµ¼Áõ¡ª ¡ÖDX¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡õ¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤Î²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡×Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¡×ºÇ¿·ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤è¤ê¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡ÖDX¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡×¤È¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤¬11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Æ¥Î¥¯¥¹¤¬¡Ö¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤Ëµ¼Áõ¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¡×¤È¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¹¥«¥×¥»¥à¡×¤ÈÉð´ï¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤¬¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¡ÖDX¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Î¥«¥ÐーÉôÊ¬¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¡£¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤Ï¥«¥ê¥Ð―¥âー¥É¡¢¥é¥ó¥Á¥ãー¥âー¥É¤Î2¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¤Ëµ¼Áõ¡ª ¡ÖDX¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡õ¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤Î²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡Û
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£