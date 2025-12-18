年末の挨拶メールは、一年の感謝や来年の意気込みを伝えられ、取引先や顧客との信頼関係を深めるうえでも欠かせません。今回は、すぐに活用できるメールの構成や例文などを紹介します。ぜひこの記事を参考に、心のこもった年末の挨拶メールを送ってみてはいかがでしょうか。

年末の挨拶メールを送るタイミングは？

年末の挨拶メールは、相手の最終営業日の一週間前には送りましょう。最終営業日や最終出社日が分からない場合は、 12月20日～25日ごろ が目安です。

【ビジネス】年末の挨拶メールの基本

ビジネスメール全般にいえることですが、件名は内容が一目で分かるようにするのが大切です。年末の挨拶メールの場合、「年末のご挨拶とお礼（[自社名][氏名]）」のように、会社名や名前を必ず記載しましょう。

社外向けのメールの構成 冒頭：件名、宛名、挨拶と名乗り

本文：一年間の感謝、来年の目標やお願い、年末年始の営業案内など

末文：結びの挨拶、署名

社内向けのメールの構成 冒頭：件名、宛名、挨拶と名乗り

本文：一年間の感謝、思い出やエピソード、来年の目標やお願いなど

末文：結びの挨拶、署名

【社外向け】年末の挨拶メールの例文

ここでは、取引先や顧客などの社外の人に送る、年末の挨拶メールの例文を紹介します。

取引先に送る場合



件名：年末のご挨拶（[自社名][氏名]） 株式会社▲▲

■■部

●●様

いつもお世話になっております。

株式会社△△の○○です。 師走の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 本年は[プロジェクト名や業務]におきまして、お力添えいただき、心より感謝申し上げます。

おかげさまで、[今年の成果や目標]を無事に達成することができました。 来る年も、貴社にご満足いただけるよう、より一層尽力してまいる所存でございます。

引き続き変わらぬご支援、ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 【年末年始休業のご案内】

誠に勝手ながら、弊社は下記日程を年末年始の休業とさせていただきます。

年内最終営業日：12月○日（○）○時まで

新年営業開始日：1月○日（○）○時より 休業期間中、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 末筆ではございますが、寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。

皆様の多幸と貴社の一層のご発展を心よりお祈り申し上げます。

どうぞ良いお年をお迎えください。 メールにて恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。 [署名]

顧客に送る場合



件名：年末のご挨拶（[自社名][氏名]） ●●様 いつも□□[自社の商品やサービス名]をご利用いただき、誠にありがとうございます。

株式会社△△の○○[氏名]でございます。 今年も残すところあとわずかとなりました。

本年も格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。 皆様からのご意見を励みに、来年もよりご満足いただける□□[商品やサービス]を提供できるよう、スタッフ一同、一層努めてまいる所存です。

変わらぬお引き立てのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 【年末年始の営業について】

誠に勝手ながら、弊社は下記日程を休業とさせていただきます。

休業期間：12月○日（○）～1月○日（○） 期間中はご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 時節柄、ご多忙のことと存じますが、どうぞお健やかにお過ごしになり、良い新年をお迎えください。 [署名]

先に届いた挨拶メールへ返信する場合

相手から先に年末の挨拶メールが届いた際の、返信メールの例文です。



件名：Re:年末のご挨拶 株式会社▲▲

■■部

●●様 いつもお世話になっております。

株式会社△△の○○です。 この度は、ご丁寧な年末のご挨拶をいただき、誠にありがとうございます。

本年も多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

来年も、●●様のお役に立てるよう、誠心誠意努めてまいる所存です。

引き続き変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 なお、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の休業期間は12月○日（○）～1月○日（○）までとなっております。

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。 どうぞ、健やかで良いお年をお迎えください。 [署名]

【社内向け】年末の挨拶メールの例文

ここでは、上司や同僚・部下などの社内の人に送る、年末の挨拶メールの例文を紹介します。

チーム全体に送る場合



件名：今年一年の感謝と年末のご挨拶 ■■[部署やチーム名]の皆さん

お疲れ様です。○○です。 今年も残すところあとわずかとなりました。

この一年、本当にお疲れ様でした。 [具体的なプロジェクトや目標]など、多岐にわたる業務でメンバーの協力によって助けられ、無事に一年を締めくくることができました。

特に[今年の成果や目標]を達成できたのは、チームワークの賜物だと感じています。心から感謝しています。 来年は[具体的な目標やテーマ]を掲げ、さらなる飛躍を目指しましょう。

引き続き、皆さんと一緒に目標達成に向けて進んでいけることを楽しみにしています。 寒さも厳しくなってきましたので、体調に気をつけてゆっくりと疲れを癒やしてください。

それでは、皆さん良いお年をお迎えください！ [署名]

上司に送る場合



件名：年末のご挨拶と御礼（[氏名]） ●●部長 お疲れ様です。○○です。 今年も残すところあとわずかとなりました。

●●部長には、本年も多大なるご指導、ご鞭撻を賜り、心より御礼申し上げます。 特に[業務やプロジェクト]では、ご教示いただけたおかげで、成果を上げることができ、大変勉強になりました。 来年は、いただいたアドバイスを生かし、[具体的な抱負や目標]に向けて、より一層業務に邁進してまいります。

引き続きご指導いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 ご多忙の折ではございますが、どうぞご自愛いただき、良いお年をお迎えください。

取り急ぎ、メールにて年末のご挨拶とさせていただきます。 [署名]

同僚・部下に送る場合



件名：今年もお疲れ様でした！年末のご挨拶 ●●さん お疲れ様です。○○です。 今年も一年、本当にお世話になりました。

[具体的な業務やプロジェクト名]では、[思い出やエピソード]に感謝しています。

●●さんの[相手の長所や貢献]に、何度も助けられました。 来年もまた、一緒に頑張りましょう！

ゆっくり休んで、リフレッシュしてくださいね。 風邪などひかぬよう気をつけて、良いお年をお迎えください。 [署名]

先に届いた挨拶メールへ返信する場合

相手から先に年末の挨拶メールが届いた際の、返信メールの例文です。



件名：Re:年末のご挨拶 ●●さん お疲れ様です。□□[自分の部署]の○○です。 ご丁寧な年末のご挨拶をいただき、ありがとうございます。 本年も、●●さんには多岐にわたるご指導と温かいご配慮を賜り、心より感謝申し上げます。

おかげさまで、滞りなく年内の業務を終えることができました。

来年も、さらなる貢献を目指し、一層精進してまいる所存です。 引き続きご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。 [署名]

年末に使える！ 時候の挨拶と結びの言葉集

季節に合わせた時候の挨拶をメールの冒頭に加えることで、季節の移ろいや相手への気遣いを表現できます。また、結びの言葉を文章の最後に添えメールを締めくくることで、より温かみのある印象となるでしょう。

ここでは、年末に使用できる時候の挨拶と結びの言葉の例文を紹介します。

時候の挨拶の例文



冬至の候、貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 歳末の折、貴社におかれましては、ご多用中にもご壮健のことと存じます。 師走の折、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。

結びの言葉の例文



年末の挨拶メールについてのよくある疑問

一斉送信しても失礼にならない？

寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください。来る年も変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 年末ご多用中とは存じますが、お体にお気をつけください。来年も、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 略儀ながら、メールにて年末のご挨拶とさせていただきます。皆様、清々しい新春を迎えられますよう心よりお祈り申し上げます。

年末の挨拶メールは、CCやBCCを使った一斉送信は避け、相手に合わせたコメントを加えて個別に送信するのが望ましいです。一斉送信は、事務的な印象を与えるため、感謝を伝える際には適していません。さらに、CCでは個人情報漏洩のリスク、BCCでは誤送信のリスクがあるため、推奨できません。

一斉に多くのメールを送る場合は、メールの配信予約機能やシステムを活用した自動送信を利用することをおすすめします。

手紙や対面で挨拶した人にもメールは送る？

手紙や対面で年末の挨拶を済ませた人にも、メールを送るのが基本です。対面で年末年始の営業案内などを行った場合でも、メールでその内容を記録として残しておくことで、相手方が後から確認しやすくなります。

社内の人にも挨拶メールは送るべき？

社内の人への挨拶メールは必須ではありませんが、日ごろの感謝を改めて伝えられるよい機会です。特に、上司や自分が早めに休暇を取る場合などは、メールやチャットなどで一言挨拶をしておくとよいでしょう。相手がすでに休暇中の場合は、「お休み中に失礼します」といった一文を添えるようにします。

送り忘れたらどうすればいい？

年末の挨拶メールを送り忘れてしまった場合は、年始の挨拶メールを送りましょう。年始の挨拶メールは、「松の内」の期間内、すなわち1月7日（七草）までに送るのが基本とされています。この期間を過ぎた場合や、喪中の人に対しては「寒中見舞い」として送るのが適切です。

年始の挨拶メールの本文には、新年の挨拶、昨年の感謝、新年の抱負やお願い、結びの言葉を入れます。

年始の挨拶メールの例文



件名：新年のご挨拶（[自社名][氏名]） ●●様 謹んで新年のお慶びを申し上げます。

株式会社△△の○○でございます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

旧年中は、[業務やプロジェクト]において大変お世話になり、誠にありがとうございました。 本年も、[具体的な目標]達成に向け、全力でサポートさせていただく所存です。 皆様のご期待に添えるよう、社員一同、より一層邁進してまいりますので、

変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 末筆ではございますが、貴社ならびに皆様の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 [署名]

まとめ

この記事では、年末の挨拶メールの基本構成や相手別の例文、時候の挨拶・結びの言葉について解説しました。一年の節目を迎えるこの時期に、取引先や顧客、上司へ日ごろの感謝や来年への意気込みなどを伝えれば、関係性を深めるよいきっかけとなります。今年お世話になった人へ挨拶メールを送り、お互い気持ちよく一年を締めくくりましょう。