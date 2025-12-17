＜イヤイヤ期トラブル＞2歳の子どもが突き飛ばされてママ友と口論に。謝罪はきたけど疎遠になりたい
子どもが2歳くらいになると、ママの言うことを聞かず反抗する「イヤイヤ期」に突入するケースもあります。親としても子どもの対応に悩むでしょうが、他の子に危害を加えるような場合、トラブルに発展してしまうことも。ママスタコミュニティのあるママは、わが子がケガをさせられるところだったようです。こんな投稿がありました。
『ご近所で仲よしのママ友がいます。子どもが同じ2歳。児童館で毎日のように遊んでいますが、最近その子がイヤイヤ期のようで、とにかくわがまま。おもちゃを貸せない、譲れない、謝れない、自分の意見が通らないと泣きわめく。でも、ママはオロオロしているだけ。ついに昨日、わが子が突き飛ばされ、カッとなって「何をするの！？」とその子の手を掴んだことから、ママ友と口論になりました。そのまま気まずい感じで別れ、その後に謝罪のLINEはきましたが、まだ返事ができていません。自分の子ではないし、イヤイヤ期が落ち着くまでは会いたくありません。疲れた、このまま疎遠になりたい……』
自分の子の非を認めない親との付き合いは疲れる
『自分の子が悪いことをしたのに叱れず、相手に謝れない親はダメだよ。あと、自分の子は基本いい子だから、何か悪いことをしても、わが子をそうさせた理由があると考える人もダメだと思う。表向きは謝っても、心の中では「大げさだな」と思っているのがわかる』
『一方的に乱暴してきたのに、なぜかお互いさまにされちゃうんだよね。こういう人と関わると自分が疲弊する』
自分の子どもがしたことなのに、相手の子どもや親に謝れないばかりか、「自分の子どもは悪くない」と考えてしまう親もいるようです。そして、子ども同士のことだからと、お互いさまで片付けられてしまうことも。わが子がそんなことをするはずはないと思いたい気持ちはわかりますが、子どもがしたことを認めて、きちんと謝るのはとても大切なことでしょう。今後同じようなことが起きないために、状況を理解して対処することも求められます。そういった判断や行動ができない親との付き合いは疲れますし、付き合い自体を見直したいと思ってしまいますね。
自分の子が危険なことをしたら、ちゃんととめてほしい
『自分の子を見るだけで精一杯なのに、他人の子どもに振り回されるのは疲れるよね。そのお母さんも自分の子どもなんだから、オロオロしてないでとめなさいよと言いたくなるよね』
『「何をするの！？」と自分の子の手を掴むなら付き合っていけるけれど、そこで何もしないママとは、頑張って付き合ってもそのうち離れることになると思う。しかもそれで口論になるようなママでしょ？ あなたがとめるんだよ、と私でも言いたいわ』
投稿者さんの子どもが突き飛ばされた後も、相手のママは自分の子を叱らずにいます。むしろ、その子の手を掴んだ投稿者さんと口論になっていますから、子どもの教育方針でも違いがあるのでしょう。本来子どもをとめるのは、親の役目。子どもが乱暴してもオロオロするばかりで何もしない相手のママには、「子どもをきちんととめて！」と言いたくなるものです。
相手のママへのLINEの返事。する？しない？
付き合いを終わりにしたいなら、既読スルー
『疎遠になりたいならそのまま無視して、フェードアウトすればいいと思うわ』
『疎遠になりたいのなら、何もしないで既読スルーだよ。無理に返事をしなくていいと思う』
相手のママからは謝罪のLINEがきています。投稿者さんができることは「返事をするか、しないか」のどちらかになりますね。そのまま距離を置いて疎遠になりたいのであれば、LINEはスルーするのも一つでしょう。返事がなければ、相手のママも投稿者さんの気持ちを汲んでくれるのではないでしょうか。結果、今後は連絡を取ることもなく、そのままフェードアウトできそうです。
気まずさが残るなら一応返事をする
『「イヤイヤ期なのかな？ 今は難しい時期みたいだし、落ち着いたらまた遊ぼうね」みたいな感じでどう？』
このままLINEの返事をしないままでは、投稿者さんもスッキリした気持ちになれないでしょう。ずっと気になった状態では嫌でしょうから、相手を気遣うような言葉で返事をするとよさそうですね。おそらく相手のママも反省していることでしょう。投稿者さんが無視をし続けたら、そのママもずっと引きずることになってしまいます。今後の関係性を続けるかどうかはさておき、とりあえずは返事をしておくことで、お互いに気まずさを残さないようにするとよいかもしれませんね。
編集・有村実歩 イラスト・きたがわなつみ