赤ちゃんがママのお膝の上で眠っていると、ぬくもりを求めて猫ちゃんがやってきて…？そのあまりにも尊すぎる添い寝がSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18.5万再生を突破し、「赤ちゃんねこちゃんあったかそう♡♡」「これは1番大事な家のことしてる」といった声があがりました。

【動画：『家のことしないといけないのに…』ママの膝の上を見ると→猫と赤ちゃんの『可愛すぎる光景』】

息子さんと仲良しなルルちゃん

TikTokアカウント「＠louis3.luna1」に投稿されたのは、ママさんのお膝の上で眠る現在11ヶ月の息子さんと、黒白ハチワレの「ルル」ちゃんの姿をおさめた動画です。

生まれた時から3匹の猫ちゃんたちと暮らしている息子さんは、猫ちゃんが大好き。中でもルルちゃんとは特別な絆があるようで、尻尾を引っ張られても、追いかけられても怒ることなく、いつも息子さんのそばに寄り添っているのだとか。

ママさんのお膝の上で…

寒くなってきたからか、先日、息子さんは座っているママさんのお膝の上で、向かい合うようにピッタリとママさんにくっついてお昼寝をしていたそう。するとそこへ、ルルちゃんまで暖を求めてやってきたのだとか。

ルルちゃんはママさんのお膝の上に乗ると、息子さんの背中に体を乗せて丸くなり、まるでおんぶされているかのような体勢で寝始めたのだそう。ママさんはやることが残っていたものの、可愛すぎるふたりの姿に、その場を動くことができなかったといいます。お膝の上で隙間なく寄り添うふたりの姿は尊くて、見ているだけで癒されます。

可愛すぎるふたり♡

また別の日には、横になって眠る息子さんにそっと背中をくっつけて、添い寝していたというルルちゃん。ママさんが覗き込むと少しだけお顔を上げたものの、離れる気配はなく、そのままのんびりと寄り添い続けていたのだとか。

さりげなく息子さんの腕を枕にしているところからも、ルルちゃんの息子さんに対する信頼と愛情が伝わってきます。

この幸せすぎる光景に、動画の視聴者からは「きゃわいい♡かわいーけど…ずっとこの体勢は腰とお尻痛くなるよね～w」「赤ちゃんの背中ぬくぬくなんだろうなあかわいい」「代わりに私が全ての家事を片付けてあげたい…！！」「動かなくていいです！！癒しをありがとうございます♡♡」「私が代わりに家事してあげたい、、、なんでもするからそのままでいてほしいぐらい可愛すぎる」といったコメントがよせられました

TikTokアカウント「＠louis3.luna1」では、すくすくと育つ可愛らしい息子さんの日常を中心に、白黒ハチワレのルルちゃんや長毛黒猫のルナちゃんと遊んでいる姿も、動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠louis3.luna1」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。