楽天グループは、日用品や小型家電などを最短当日配送する「楽天24エクスプレス」の提供を12月18日に開始する。東京23区内では最短で当日中に配送する。

「楽天24エクスプレス」は「日用品をもっと速く、もっと手軽に」をコンセプトに掲げるサービス。約1万3000点の商品を取り扱い、洗剤や化粧品、モバイルバッテリーといった商品をスピーディーに届ける。

配送エリアと時間の目安として、東京23区内では13時までの注文で当日配送、13時以降の注文は翌日配送とする。北海道や九州、沖縄などを除くその他の対象地域では、14時までの注文で翌日配送を行う。

受け取り方法は、非対面でのニーズに対応するため「置き配」が標準となっている。

送料は、1回の注文金額が1980円（税込）以上の場合に無料となる。

これにあわせ、2023年11月から提供されてきた「楽天即配マート」は終了する。

500円引きキャンペーン

サービスの提供開始を記念し、12月18日～31日の期間でキャンペーンが実施される。

公式LINEアカウントを友だち追加することで、1980円以上の購入時に利用できる500円オフクーポンが配布される。

また、対象商品の購入で使える200円オフクーポンも用意される。