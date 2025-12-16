元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が16日、「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。風呂に関する発言で共演の元同局社員でジャーナリストの玉川徹氏を驚かせる場面があった。

番組では冬のお風呂事情を特集し、冬に毎日湯船につかる人が58％いるというデータ（リンナイ調べ）を紹介。菊間氏は「毎日お風呂入る方が58％いるということに衝撃を受けてるんですけど。まったく入らないんです、私。1年間で5回も湯船に入ってない」と告白し、「温泉やスポーツクラブ行ったら入るけど自宅でお湯ためますかって言ったら1年間で2、3回」とほぼシャワーで済ませていると説明した。

「何で？」と驚く玉川氏に、菊間氏は「面倒くさいのと時間がもったいないのと水道代がもったいない」と理由を明かす。玉川氏は信じられないというように口をあんぐりさせて「稼いでるじゃない、あなた」。菊間氏は「（水を）いっぱいためて10分ぐらいしか入らないじゃないですか、あれがもったいない」と話した。

「風呂キャンセル界隈ってやつ？」と玉川氏が聞くと、「シャワーは浴びるから。湯船に入る意味があまり見出せない。みなさんよく、湯船につからないと疲れが取れないとか言うが、シャワーでも疲れはとれるので」と説明した。

「365日」湯船に入るという玉川氏は、アシスタントの同局・松岡朱里アナウンサーが「週4ぐらい入る」と明かすと再びびっくり。さらにキャスターの羽鳥慎一が「私も家では入らないです」と言うと「えー！」と声を上げた。

羽鳥アナは「ジムでは入る。家では、1回も入ったことない、今の家では」と話し、自宅には家族も使用する浴室とは別に「私だけ使うシャワー」があると明かす。「何で入らない？」と疑問を口にする玉川氏に、「ジムで入ってるから。寝る前はシャワー」と話していた。