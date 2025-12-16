海外不動産投資家の宮脇さき氏の著書が「ビジネス書グランプリ2026」にノミネートされた背景を語る
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「ビジネス書グランプリ2026に選ばれました！生い立ちから今日までの出来事について大公開します！」と題した動画で、自身の著書『世界の富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』が「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」にノミネートされたことを報告し、読者へ投票への協力を呼びかけた。
宮脇氏の著書は、現在までに発行部数65,000部を突破している。今回ノミネートされた「読者が選ぶビジネス書グランプリ」は、その名の通り読者からの投票によって受賞作が決定する賞であり、宮脇氏は「皆さんの一人一人の投票というのが非常に重要になります」と述べ、投票を呼びかけた。投票はメールアドレスを登録するだけで誰でも可能で、1分ほどで完了するという。宮脇氏の書籍は「経済マネー部門」にノミネートされている。
動画では、書籍を執筆するに至った経緯も語られた。宮脇氏は、現在の日本の投資情報が「オルカン・S&P500」に偏っている状況に対し、海外の富裕層が実践する多様な投資手法を紹介したいという思いがあったと明かす。特に、海外不動産やプライベートエクイティなど、一般的には情報が少ない投資先について解説することが執筆の動機になったという。
また、宮脇氏は自身の生い立ちから現在までの道のりも振り返った。宮崎県の一般的な家庭で育ち、幼少期から読書を通じて経営者や成功者の考えに触れたことが、後の投資活動への礎になったと語る。大学時代に経済格差を目の当たりにし、「何か現状を変えていかないといけない」と感じたことをきっかけに、暗号資産投資や不動産投資を開始。23歳でタワーマンションを購入するに至った経験も紹介された。
最後に宮脇氏は、出版後の活動として東京や大阪で開催した出版記念イベントの様子も報告。「今後もイベントなどを通じて読者との交流を深めていきたい」と意欲を見せ、動画を締めくくった。
宮脇さき＠海外不動産個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営