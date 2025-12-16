結婚式に参加し、席に着く犬→『緊張してしまうかな』と思いきや…予想できなかった『まさかの光景』が230万再生「招待したいｗ」「羨ましい」
結婚式に参加し、席に着く犬が「緊張してしまうかな」と思いきや…予想できなかった「まさかの光景」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で230万回再生を突破し、「私も招待したいｗ」「めちゃくちゃかわいい」といったコメントが寄せられています。
【動画：結婚式に参加し、席に着く犬→『緊張してしまうかな』と思いきや…予想できなかった『まさかの光景』】
結婚式に一緒に参加
TikTokアカウント「pooh_aw」に投稿されたのは、ちゃんと席について結婚式に参加したペキニーズとチワワのミックス犬「レオ」くんこと「レオナルド」くんの様子。この日は飼い主さんのいとこの結婚式に参加していたのだそう。
飼い主さんの妹さんの膝の上に座っているレオくんですが、よくみると目をつぶって寝てしまっています。手で優しくポンポンされて、眠くなってしまったのでしょうか…？
まさかのウトウト…
レオくんは黒いタキシードを着せてもらい、蝶ネクタイまでバッチリ決めている様子。しかし眠気が全てに勝っているようで、うっすらとしか目を開けることができないようです。
机に手をついて、微動だにせず寝てしまったレオくん。飼い主さん曰く「美味しそうな料理を見たかったけど、妹のマッサージで眠くなってしまったみたい」とのこと。
まるで天使
レオくんは本気寝だったのか、よーく見ると歯が少し見えてしまっているのも愛おしさを倍増させてくれます。その姿は本当に天使のようです…！
きっちりと正装して結婚式に参加するも、眠気に完全に負けてしまったレオくん。予想がつかなかった「まさかの寝姿」を見せてくれたレオくんなのでした。
投稿には「私も招待したいｗ」「めちゃくちゃかわいい」「羨ましいぃ」「どこまでもわんこと一緒に居れるの最高」「うちの父さんも泣くの我慢してこんな顔してたからこの子も多分それ」といったコメントが寄せられています。
レオくんの元気いっぱいの日常は、TikTokアカウント「pooh_aw」でチェックすることができます。
