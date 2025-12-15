2日間で「5万食以上」を販売する人気の「年越しそば」　事前予約で10％オフに【資さんうどん】

北九州発祥のうどんチェーン店「資さん（すけさん）うどん」では、現在、テイクアウト専用「年越しそば」の事前予約が始まっている。※事前予約は2025年12月28日まで、九州各県および山口県の各店舗（計66店舗）のみ限定の販売

資さん（すけさん）うどんの人気の「年越しそば」

北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で94店舗展開しているうどんチェーン店「資さんうどん」。創業は1976年。うどんや丼など豊富なメニューはもちろんのこと、天丼や鍋焼きうどんなどの限定メニューを季節毎に味わうことができるのも魅力の一つ。またとろろ昆布・天かすは入れ放題だという。

そんな「資さんうどん」の「年越しそば」は、自慢のこだわりの「出汁」と豊かな風味が特徴の「二八そば」。毎年12月30日・31日の2日間で「5万食以上（店内飲食・テイクアウト）」を販売する大人気商品。12月28日（日）までに事前予約（事前決済）を行うと、年越しそば各種・一部トッピングが10％割引となる。

〈「年越しそば」事前予約特典〉

【事前予約決済にて、10％割引】

●対象商品

年越しそば各種

トッピング（海老天2尾・肉）

事前予約で年越しそば各種・一部トッピングが10％割引に

〈商品ラインナップ〉

●かけそば二人前

・価格：1000円（税込）

・セット内容：そば・つゆ・天かす・とろろ昆布

かけそば ※写真は一人前のイメージ

●海老天そば二人前

・価格：1400円（税込）

・セット内容：そば・海老天・つゆ・天かす・とろろ

海老天そば ※写真は一人前のイメージ

【トッピング】

・肉 300円（税込）

・海老天2尾 400円（税込）

【販売方法】

事前予約期間：2025年12月11日（木）〜2025年12月28日（日）

受け取り期間：2025年12月30日（火）・31（水）予約受付店舗にて商品の受け取り

12/30（火）・12/31（水）は店頭にて、数量限定で、通常価格販売も行う

※九州各県および山口県の各店舗（計66店舗）のみ限定の販売

※関西・関東エリアでは、通常時のテイクアウトのみとなり、年越しそばの販売はなし

※予約受付時に事前会計（10％割引）が原則

※トッピングメニューを、年越しそばと一緒に予約すると、会計時に10％割引となる

※12月29日（月）の予約も可能だが、割引対象外

※商品を受け取る店舗にて、事前受付予約を行う