YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」を運営するりゅう先生が、「なぜ、ギバーのあなたが成功しないのかを教えます。「ギバー神話」の"盲点"と"真実"とは。」と題した動画を公開。今回の動画では、“与える人＝ギバー”が必ずしも成功者とは限らないという衝撃の真実について、心理学・行動経済学・そして自身のマーケティング現場での実体験をもとに徹底解説した。



冒頭、「最も成功する人は確かにギバーだった。しかし、最も失敗する人もギバーであったという結論が出ている」と紹介し、“ギバーこそ最強”という巷の認識に警鐘を鳴らすりゅう先生。「ギブ&テイク」に基づく研究結果を引用しつつ、「3万人を対象にした調査の結果でも、ギバーは大成功か大失敗か“両極端”に分かれる」と指摘した。



ギバーが“失敗”する理由については、「無制限にギブを与え続けると、燃え尽き症候群や自己肯定感の低下、さらには周囲から“都合の良い便利屋”扱いされる」と解説。例えば、「お土産を毎回買って帰ると、やって当たり前になり、感謝から義務へと変わってしまう」と、実体験を交えて消耗型ギバーの危険性を語った。「与えすぎると感謝されるどころか、当然だと思われ、搾取構造に変わる」と言及し、度重なる無償提供によって自分が損をする“境界線の損失問題”や“自己犠牲型ギバー”の罠を解説した。



成功するギバーには“戦略的ギバー”という特徴があると語るりゅう先生。「誰彼かまわず与えるのではなく、誰に・どれだけ・どんなタイミングでギブするかを選択する『選択的利他主義』がポイント。『相手と共に成長したい』という目的を持ったギブは、幸福度も業績も持続的に高まる」と強調した。「全員に与える自己犠牲型と違い、成長が前提だから“見返り”が自然に発生する構造で、信頼の循環＝リカプロシティループが生まれる」と持論を展開した。



最後に成果の可視化の重要性も指摘。「成功事例や体験談を共有する『成果の共有』で、ギバー自身の自己肯定感や信頼が高まり、ポジティブな循環が生まれる。戦略的ギバーとして、単なる自己犠牲ではなく、自分も相手もハッピーになれるやり方を意識してほしい」と呼びかけた。