¸«¤¨¤Ê¤¤Åü¼Á¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª ·ìÅüÃÍÇú¾å¤¬¤ê¤ÎÂÀ¤ë¿©¤ÙÊª¡õ°û¤ßÊª¡Ú¿·»éËÃ´Î Âå¼ÕÉü³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
·ìÅüÃÍÇú¾å¤¬¤ê¤ÎÂÀ¤ë¿©¤ÙÊª¡õ°û¤ßÊª
¸«¤¨¤Ê¤¤Åü¼Á¡Ö°ÛÀ²½Åü¡×¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«?±ÕÂÎ¾õ¤Î¤â¤Î¤ÏÅü¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬¹â¤¯µÞ·ã¤Ë·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤ä±¿Æ°¸å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ï¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅü¼Á¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¥¬ーÌó£·～13ËÜÁêÅö¡£¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯¤¬ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¡¢¤ª¿Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤âÍ×Ãí°Õ¡£²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï°û¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ë¿·»éËÃ´Î¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢»þ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»éËÃ¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¼¤Ò¡¢º£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÀ®Ê¬É½¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©¤ÙÊª¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò¤¦¤ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥°¥é¥Îー¥é¤âÂÎ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¹âÅü¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤½¤¦¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤ä¥Ý¥ó¿Ý¡¢¿Ý¡¢¥½ー¥¹¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤âÅü¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÊÆ¤ò¸º¤é¤¹Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö±£¤ìÅü¼Á¡×¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤°û¤ßÊª
Æý»À¶Ý°ûÎÁ¡Ê80～100mL¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó16g¡Ë
¾¯ÎÌ¤Î80mLÄøÅÙ¤Ç¤âÆý»À¶Ý¤ÎÌ£¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅüÊ¬¤¬¤«¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê120mL¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó15～20g¡Ë
¾®¤µ¤¤ÉÓ¤Ç¤â¼Â¤ÏÅüÊ¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Î¤È¤¤ÏÅüÎà¥¼¥í¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£
¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê100mL¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó15～20g¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ê¬¤ÎÌ£¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á¤ËÂçÎÌ¤ÎÅüÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¡Ê200mL¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó13g¡Ë
²ÌÊªº®¹ç¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ÏÅü¼Á¤¬¹â¤á¡£ÌîºÚ¤Î¤ß¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÅü¼Á¤¬Äã¤á¤Ë¡£
¤ª¿Ý¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê200mL¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó8g¡Ë
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÍÑ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤é¡¢º½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó25g¡Ë
¿åÂå¤ï¤ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÅü¼Á²áÂ¿¤Ë¡£·ã¤·¤¤±¿Æ°»þ°Ê³°¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¿©¤ÙÊª
¢¨Åü¼Á¤Ï100gÅö¤¿¤ê¤ÎÌÜ°Â
¥°¥é¥Îー¥é¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¡ÊÅü¼ÁÌó30g¡Ë
¼Â¤Ïº½Åü¤äÌýÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¹â¥«¥í¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¥¢¥á¡Ê1Î³¤¢¤¿¤ê Åü¼ÁÌó5g¡Ë
¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¿ôÎ³¤Ê¤á¤ì¤ÐÅüÊ¬²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¥¢¥¤¥¹¡ÊÅü¼ÁÌó20g¡Ë
²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤ÏÄã²¹¤Ç´Å¤ß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¡£
¤á¤ó¤Ä¤æ¡¦¥Ý¥ó¿Ý¡¦Ç¼Æ¦¤Î¤¿¤ì¡ÊÅü¼ÁÌó5g¡Ë
°ì¸«¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤â²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥«¥ìー¥ë¥¦¡¦¥·¥Á¥åー¥ë¥¦¡ÊÅü¼ÁÌó38g¡Ë
´Å¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥¯¤ä¤¦¤Þ¤ß¡¢¤È¤í¤ß¤Å¤±¤Ë²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£
²Û»Ò¥Ñ¥ó¡ÊÅü¼ÁÌó50g¡Ë
´ÅÌ£¤äÉ÷Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¿·»éËÃ´Î Âå¼ÕÉü³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÙÃø¡§·ª¸¶µ£¡¦·ª¸¶¾æÆÁ