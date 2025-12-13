ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡Éµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È¤ÎÌóÂ«¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
12·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¡¢ÀèÆü¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿Æ±¤¤Ç¯¤ÎÀèÇÚ¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢11·î26Æü¤È27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²ì´î¤Ï¡¢¡Ö(¥é¥¤¥Ö¤¬)½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¼ê»æ¤â¤¯¤ì¤Æ¡£Á´°÷¤Ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢°¦¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤¿2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÃý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ª¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¼ê»æ¤òÅÏ¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Å¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö²¼½ñ¤¤À¤±¤·¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¤µ¡¢º£ÅÙÀäÂÐ¤Ë2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤½¤Î»þ¤ËÅÏ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ËÅÏ¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿ÁÛ¤¤¤òÅÏ¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ñ¤¦ÌóÂ«¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤Æ»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¿Ê¬¤º¤Ã¤ÈÇµÌÚºä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Î¥¤ì¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê»ä¤Ë¤â°¦¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇµÌÚºä¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£