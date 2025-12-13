¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤Ç¶¯¤ß¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©¡×
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤¬Éâ¤«¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î»°ÀÐ¸¶»Î¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤«¤¯¤ì¤¿¡Ö¶¯¤ß¡×¤ò¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÉñÂæ¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡£
¡ÖÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡×²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë
¶¯¤ß¤È¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¸Ä¿Í¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»ñ¸»¤ò³è¤«¤¹´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â»ñ¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¥Á¡¼¥à¤Î½á³êÌý¤È¤·¤ÆÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ°Íý¤·¡¢¿Í¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬¡¢²ñµÄ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¡¦º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿Í¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤ß¤Ï¡Ö¤É¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¶¯¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú1¡Û¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤ë¡É¤«¤é
Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¶¯¤ß¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂ¾¿Í¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö½õ¤«¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú2¡Û¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤
²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢¼å¤ß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¬¤Á¤Ë¡£¿Í¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤äÍê¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÏÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÀìÌçÀ¤ä¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¡È¶¯¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¡È³è¤«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡É¤³¤½¤¬¶¯¤ß¤Î¥Ò¥ó¥È¡£»Å»ö¤Î·Ð¸³Ç¯¿ô¤ä¸ª½ñ¡¢»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÌä¤¤
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ñ¸»¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÌä¤¤¤«¤±¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢§Ç½ÎÏÅª»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¦¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÆÀ°Õ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼þ¤ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¢§ÆâÌÌÅª»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤
¡¦¤Ä¤¤Ç®Ãæ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦¼þ¤ê¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¢§´Ø·¸À¤Î»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤
¡¦º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¯¤«¤ò½õ¤±¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥È¤ÎÌä¤¤¤òÄÌ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤ä¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¶¯¤ß¤¬½ù¡¹¤Ë¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ËÌä¤¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢É½¾ð¤òÁê¼ê¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¶¯¤ß¡×¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æâ¤Ê¤ë»ñ¸»¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯
¤È¤¯¤ËÆâ¤Ê¤ë»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦E¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î14¤ÎÏ«Æ¯²ÁÃÍ¡×¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡û¢¤¡ß¤È½Å¤ß¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ë»ñ¸»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÁÛ¤¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ä´Ä¶¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÊÑÅª¤Ê¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ï¤É¤³¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡©
¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú1¡Û¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤¬²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú2¡Û²áµî¤Ë¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ï³èÌö¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú3¡Û¤â¤·¡¢¤¤¤Þ¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÈ¯´ø¤·¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ñ¸»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾ì¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£²áµî¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ñ¸»¤È³è¤«¤·Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¯¤ß¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Î»ñ¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¼Â¹ÔÎÏ¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Î»Å»ö¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¥¼¥í¤«¤éµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤Î»ñ¸»¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ê¢Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ñ¸»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢²áµî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°ÀÐ¸¶»Î
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥¿¥Ë¥â¥¯³«È¯¼Ô¡¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Âç¼ê¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ò·Ð¤ÆÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDODA¡×¡Ê¸½¡Ödoda¡×¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Êµì¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖiX¡×¡Ê¸½¡Ödoda X¡×¡Ë¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿·µ¬»ö¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£2017Ç¯¡Ö¥¿¥Ë¥â¥¯¡×¤ò³«È¯¡£¸½ºß¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ¿ä¿ÊÉô¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥Ë¥â¥¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¤¿¤é¤¯Ì¤Íè¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Î»öÌ³¶É¤Ê¤É¤òÃ´Åö