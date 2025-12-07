Lekarkaの受賞4製品が勢ぞろい♡豪華キットも登場！透明美肌へ導く限定企画

美容ブランド「Lekarka(レカルカ)」の代表アイテム4製品が、2025年下半期ベストコスメで累計5冠を受賞し、さらに累計出荷数18万本を突破という快挙を達成しました。リニューアル後も注目を集めるラクトペプローションやCFセラムアドバンスなど、話題のスキンケアが勢揃い♡受賞を記念し、フルラインをお試しできる「BABYCELLトライアルキット」や、現品に豪華サンプルが付いた期間限定セットも登場します。今こそレカルカの実力を体感できる特別なチャンスです。

受賞4製品の魅力を一挙紹介

下半期ベストコスメ5冠を獲得したのは、レカルカの人気4製品。

ラクトペプローション(100mL)

価格：9,350円

乳酸などの角質ケア成分※2と27種類※3の保湿成分を組み合わせ、角質層をほぐし美容液の浸透※4をサポート。

CFセラムアドバンス(30mL)

価格：13,750円

ビタミンC×ルートW®※1がシナジーを生み、キウイエキス※4が透明感を引き出す土台美容液。

ペプタイドシムセラム(30mL)

価格：15,950円

EGF※3、幹細胞培養液※4、ペプチド※5が年齢肌へ多角的に働きかける高機能美容液。

ブライトリッチクリーム(30g)

価格：16,500円

トラネキサム酸配合で、シミ・ソバカスを防ぎながら輝く透明美肌へ導くクリームです。

受賞記念キット＆限定セット

フルラインを気軽に試せる「BABYCELLトライアルキット」(6,050円)が常時販売に。

ラクトペプローション12mL、CFセラムアドバンス1mL×4包、ペプタイドシムセラム1mL×4包、ブライトリッチクリーム3gの豪華セットです。また、期間限定で現品＋サンプル付きセット各種も登場。

ラクトペプローション100mL＋サンプル

価格：9,350円

CFセラムアドバンス30mL＋サンプル

価格：13,750円

プタイドシムセラム30mL＋サンプル

価格：15,950円

ブライトリッチクリーム30g＋サンプル

価格：16,500円

自分に合うスキンケアを見極めたい人にもぴったりです♪

肌悩みに寄り添う名品を今こそ体験♡

数々のベストコスメを受賞したレカルカの4製品は、角質ケアから透明感、エイジングケアまで多方面から美肌をサポート。

成分のシナジーを生かした設計で、肌悩みに寄り添いながら未来の肌を整えてくれます。お得なトライアルキットや期間限定セットは、レカルカの魅力をまるごと体感できる絶好の機会♡

気になっていた方は、ぜひこのチャンスにチェックしてみてください。日々のケアがもっと心地よくなるはずです。