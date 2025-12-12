エンジェルマークとは？幸運を呼ぶといわれる特別な模様

「エンジェルマーク」とは、黒猫のお腹や首元に羽のように見える白い毛が密集してできた模様のことを指します。見た目が天使の羽に似ているため、昔から「守られている猫」として語られてきました。

点や丸ではなく、ふわっと広がる形が特徴で、光の当たり方によって羽が浮かび上がるように見える子もいます。

猫の模様は遺伝子によって決まる仕組みです。毛色を作る細胞が分かれる際、わずかなズレが生じて模様に変化が出ることがあります。

珍しい現象ではあるものの、医学的に問題のあるサインではありません。

珍しさに「模様が変わっている＝病気？」と不安になるケースがありますが、エンジェルマークは人で例えるなら、特徴的なほくろのようなもので個性です。

エンジェルマークを持つ猫は、SNSを中心に「幸運を運ぶ子」として紹介されることも増えてきました。

模様の珍しさに加え、羽のような形が縁起良く見えるのかもしれません。実際に「この子を迎えてから家の雰囲気が明るくなった」と話す飼い主も多い印象です。

科学的に幸運の効果が証明されているわけではないものの、愛猫を見てほっと心が和らぐ時間が増えるなら、それだけで十分な幸せといえるでしょう。

エンジェルマークと呼ばれるようになった由来と歴史

エンジェルマークには、少し切ない歴史が語り継がれています。

昔の欧米では、黒猫や模様の変わった猫は「魔女の使い」と恐れられ、理不尽な扱いを受けることがありました。羽のような模様を持つ猫も例外ではなく、不気味な印象を持つ人がいたといわれています。

その一方で、動物に詳しい修道士や学者たちは「羽に見える模様は神の祝福の証」と説明していました。怖がられていた存在を守るための優しい解釈だったのでしょう。

この考えが広まり、羽の模様を持つ猫は「エンジェルマークを宿した特別な子」として扱われるようになります。

その名残から、現代でも「過去に誤解されてきた子たちが守られますように」という願いを込めてエンジェルマークと呼ぶ人が多いようです。

猫の模様はどれも生まれ持った個性であり、本来なら優劣や不吉さなどを結びつける必要はありません。

エンジェルマークの背景を知ると、ただの模様ではなく「守られてきた歴史」があるように感じられ、いっそう愛おしく見えてきます。

まとめ

エンジェルマークは、遺伝の偶然が作り出した模様であり、健康に影響するものではありません。過去には誤解され、恐れられる時代もありましたが、それを優しく包み込むように「天使の証」と呼ばれるようになりました。

模様の意味を知ると、普段の仕草や寝姿まで少し特別に感じられるかもしれません。

愛猫の模様には、その子だけの物語があります。エンジェルマークに限らず、どんな模様も「世界にひとつだけ」という視点で見つめることで、毎日の暮らしがもっと温かく、豊かな時間になっていくはずです。