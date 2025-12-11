カズレーザー、“MBTI”を「めちゃめちゃ調べましたもん。資格取ろうと思って」結果…
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、12月10日に放送されたトーク番組「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（中京テレビ）に出演。“MBTI”について「めちゃめちゃ調べましたもん。ちゃんと資格取ろうと思って」と語った。
ホラン千秋と指原莉乃、メイプル超合金・カズレーザーが様々な“会議”を行う番組で、指原が最近の若い人たちはMBTIなどの性格診断で自分のタイプを認識した上で相手のタイプをまず聞いてくることがあると話す。
指原が「好きな人とかも性格診断で選ぶ。相性が悪かったら好きではなくなるって言ってました」と言うと、ホランは「それでも好き！ってのが恋じゃんね」とコメント。
さらにホランがカズレーザーに「カズさんはマジでMBTIってナンセンスって思ってそう」と言うと、カズレーザーは「俺はMBTI、めちゃめちゃ調べましたもん。ちゃんと資格取ろうと思って。全部おかしいと思ったから」と答え、実際に調べた結果「これはそういう風に使うものではないって、とことん、断り書きが書いてある。健康診断レベルというか、今の相性とかには全く関係がない」ものだったと語った。
