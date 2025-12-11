焼き方にコツあり！ホットケーキミックスで「絶品ふわふわパンケーキ」を作る方法

ホットケーキミックスでふわふわ食感が楽しめる

カフェで食べるようなふわふわのパンケーキを食べたいけれど、自分で作るのは難しそう…。そう思っている人は、これからご紹介するレシピをチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、おなじみのホットケーキミックスで、簡単にふわっとしたパンケーキを作るレシピです。



ホットケーキミックスでふわふわパンケーキ

ポイントは焼き方にあり？

ボウルにホットケーキミックス、牛乳、卵黄を入れてよく混ぜます。





卵白に砂糖とレモン汁を入れて泡立てるのを3回繰り返し、メレンゲを作ります。





ボウルを逆さにしても落ちないくらいのメレンゲになったら、卵黄ミックスのボウルにイン！ボウルを回すように混ぜます。





温めたフライパンに油を敷き、生地をのせます。イメージとしては、こんもりする感じ。





フタをして2分加熱したら、生地をさらにうえにのせます。





フライ返しで生地を動かせるようになったら、ひっくり返します。爪楊枝を刺して、生地がくっついてこなくなれば完成です。





感動するほどふわっふわっ！

コツは、弱火でじっくり焼き、火が通るまで触らずに待つこと。つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも、「これからはお店ではなく家で作ります」「めちゃんこふわふわ」「これは作る時も出来上がりも食べる瞬間も子供が大喜びでした」と大好評！





いかがですか？パンケーキを焼いているときは触りたくなるけれど、そこをグッと我慢するのが大切。シナモンやクルミ、ホームパイやナッツをトッピングしたという声もありましたよ。おうちで、こんなにふわふわ食感のパンケーキが焼けるなんて感動ですよね。お子さんの喜ぶ顔が目に浮かぶよう。これは試す価値あり！（TEXT：森智子）