ＴＯＴＯ<5332.T>が大幅高で、年初来高値を更新した。同社は９日、温水洗浄便座「ウォシュレット」の累計出荷台数が１１月に７０００万台を突破したと発表。海外で売り上げが伸長していることが買い手掛かりとなっているようだ。



ウォシュレットの海外販売は、１９８０年代後半にアメリカからスタートした。その後１００カ国以上で発売し、中国や米州、アジア・オセアニア、欧州を中心に需要が増加。現在は普及期に入り、ソーシャルメディアの発達やインバウンドの増加による追い風、新型コロナウイルスの感染拡大後の清潔意識の急速な高まりで売り上げが大幅に伸びているという。



出所：MINKABU PRESS