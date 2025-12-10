なぜ森保ジャパンを“軽視”？　オランダ人識者が論じた日本への過小評価「トップレベルの試合において、日本人は全く歯が立たない」【北中米W杯】

森保監督率いる日本をタレントが揃うが、オランダでは楽観論が広まっている(C)Getty Images

日本に対する過小評価だ。来年6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグで対峙するオランダ国内での声だ。

史上初となる3か国共催（カナダ、アメリカ、メキシコ）のW杯への関心はじわじわと高まっている。現地時間12月5日には組分け抽選会が行われ、アジア予選を無敗で突破した日本は、オランダ、チュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが争う欧州プレーオフBの勝者と同組となった。

【動画】衝撃の変貌 スマートだったスナイデルのぽっちゃりとした近影

いずれも難敵揃いのグループ。ベスト8進出が目標と言える日本にとっては、一筋縄ではいかない舞台に置かれたと言えよう。

もっとも、同グループでも屈指の実力国と言えるオランダでは、「突破は容易」という分析もされている。ある種の「楽観論」が飛んだ。

発信者となったのは、日刊紙『De Telegraaf』のジャーナリストであるヴァレンティン・ドリーセン氏だ。米スポーツ専門局『ESPN』のオランダ版で解説を務める彼は、自身のコラム内で「あのグループは簡単に抜けられる」と断言。そして、「理論上は日本が最大の敵になる」と続け、次のように記した。

「6月14日にダラスで行われるグループ初戦で、日本は、ウエダがエースストライカーだからと震え上がっている人がいるかもしれないが、心配無用だ。なぜなら、トップレベルの試合において、この日本人は全く歯が立たないからだ。フィルジル・ファンダイクとユリアン・ティンバーというDFコンビは、前半だけで3点を決められてしまうようなPECやヘラクレスのコンビとはレベルが違う」