¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡õ¥Ê¥Ý¥ê·âÇË¤Î¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¤¬¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡ÖÈà¤é¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡¡PSV¤Ë½êÂ°¤¹¤ëCB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¥ä¥ì¥¯¡¦¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£8Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏÆÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢PSV¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÂè5Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Î15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2¾¡¤òµó¤²¤¿Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌö¿Ê¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ü¥¹´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ä¥ì¥¯¡¦¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢CLÁ´5»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢½Ð¿È¡£7ºÐ¤Î2012Ç¯¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¸å¡¢½çÄ´¤Ë³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÆ§ÇË¡£2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥é¥Ï´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢U¡Ý21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¡¦¥í¥Ï¤Ç¤Î¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëº¸Íø¤¤ÎÂç·¿CB¤À¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÇäµÑ¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤ÈÍø³²¤¬°ìÃ×¡£º£²Æ¤Ë¡¢Áí³Û900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯±ß¡Ë¤ÇPSV¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡PSV²ÃÆþ¸å½é¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬½êÂ°¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥ì¥¯¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊì¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ä¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·ë¶É¤ÏÆüÄø¤ÈÃêÁª¤Î·ë²Ì¤À¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ì¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¡Ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤¬´°àú¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ëÁª¼ê¤µ¤¨¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯¤ß¡¢¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡£Èà¤é¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±ó¤¯¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«¿È½é¤ÎCL¤ËÂÐ¤¹¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ä¥ì¥¯¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö¶á¤Î20ºÐ¤Ï¡¢Êì¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
