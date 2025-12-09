やす子、KEY TO LIT猪狩蒼弥に「だからデビューできない」きつすぎるひと言…“毒舌家” への脱皮で広がる波紋

12月8日、バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）が放送。ゲストに、お笑い芸人のやす子が登場したが、番組内での発言が波紋を呼んでいる。

今回の放送は、『2025年総決算！優等生アナウンサーNo.1決定戦』と題され、NHKや民放の元エースアナウンサーや、現役フジテレビアナウンサーが大集合して、クイズに挑んだ。

さらに、“おば科生徒” として、アイドルグループKEY TO LITの猪狩蒼弥や、村重杏奈、やす子が参戦し、アナウンサーたちに負けじとクイズに挑戦した。波紋を呼んだのは番組中盤だった。

「さまざまなクイズが繰り広げられるなか、東京ディズニーランドについて『開演当初からある乗り物は？』というクイズが出題されました。クイズに対して、ディズニーがめっちゃ好きだという猪狩さんが回答し、自身の分析を熱弁。スタジオにも納得の声が広がったものの、回答は不正解でした。

そんな結果に、やす子さんがひと言『猪狩くん、だからデビューできないんだよ』と発言。スタジオでは笑いが起こったものの、視聴者やKEY TO LITのファンからは、“きつすぎる一言” を疑問視する声が集まったのです」（テレビ局関係者）

猪狩は、2013年に旧ジャニーズ事務所に入所し、2017年にはHiHi Jetsが結成され、メンバーとして活動。その後、2025年2月にグループが一時解体され、新しいグループKEY TO LITとして再結成された。

デビューを夢見てグループ活動を続けている猪狩。そんな彼へのやす子のツッコミは、Xでも《やすこ、どうした？》《え、これ台本じゃないの？》《え？やすこってこんなこというキャラなんだ？》など、さまざまな声があがった。やす子の “毒舌” に違和感を覚える視聴者がいたことに、芸能ジャーナリストがこう指摘する。

「2021年元旦放送の『ぐるナイ「おもしろ荘」』でブレイクしたやす子さん。素朴で明るく、一生懸命な姿から、元気な “いい人キャラ” が定着しました。

しかし、そんな世間のイメージが独り歩きしすぎたことで、ギャップで悩むように。2025年2月に放送された『あちこちオードリー』（テレビ東京系）に出演したときは『好感度が上がりすぎて生きづらくなって』と本音を告白し、人目を気にしていると明かしたのです」

「2025テレビ番組出演本数ランキング」では、18位に入ったことを報告したやす子。トップ20のなかで唯一の女性として食い込んだ。ブレイクから4年が経ち、売れっ子芸人としての葛藤と戦いながら、ここ最近は変化が出てきたと、前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「最近は事務所の意向で、やす子さんのキャッチフレーズだった『はい〜』も言わなくなっており、迷彩服を着ることも減ってきたと明かしています。

さらに、8月に放送された『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）では、スタッフへの暴言などがオンエアされています。これまで見られなかった姿に戸惑う視聴者もいますが、やす子さんのキャラ変は着実に進んでいます。

今回の番組での発言も、イメージの移行真っ最中であえて発言したようにも取れます。ただ、猪狩さんのファンからすれば、かなりショッキングなワードとなったのは間違いありません。“毒舌キャラ” は彼女なりの新たな方向性なのかもしれませんが、今後も波紋を呼ぶ発言が増えそうです」（同）

やす子は、いま過渡期を迎えているようだ。