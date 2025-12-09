「バイオテクノロジー関連」が１３位、年末特有の材料株相場で本領発揮へ＜注目テーマ＞ 「バイオテクノロジー関連」が１３位、年末特有の材料株相場で本領発揮へ＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ ロボット

３ 防衛

４ 地方銀行

５ 人工知能

６ 半導体

７ レアアース

８ 金利上昇メリット

９ ＪＰＸ日経４００

１０ データセンター



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「バイオテクノロジー関連」が１３位となっている。



バイオ関連株はここにきて急動兆をみせる銘柄が相次いでいる。バイオセクター全般としては強弱入り乱れる展開で、日替わりで物色人気の対象が変わるケースも多いが、年末相場特有の材料株物色の波が同関連セクターに及んでいることは間違いのないところ。新薬開発という夢のあるテーマを内包するが、一方で研究開発型のベンチャーが多く、足もとでは利益が伴わないことから機関投資家が長期で保有しにくい。そのため、これが逆に戻り売り圧力の弱さに反映され、投機性の強い資金がターゲットとしやすい事情もあるようだ。



今回のバイオ人気の先導役を担ったのは免疫生物研究所<4570.T>の大相場だった。同社株は１１月１２日に熊本大学、医薬基盤・健康・栄養研究所、ＣＵＲＥＤ（熊本市）と出願していた「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」について、米国特許庁から特許査定の通知を受領したことを発表、これを契機に人気に火がついた。１１月中旬以降の株価はノンストップモードでザラ場を含め１１営業日で１０営業日ストップ高を演じるという離れ業をみせ、株価はあっという間に７倍以上に大化けした。今月１日に３８２０円の高値をつけた後は急降下に転じたが、前日に下げ止まりストップ高で切り返し、再び短期筋の視線を集めている。



これにトランスジェニックグループ<2342.T>やラクオリア創薬<4579.T>などが後を追いかける形で連日のストップ高人気となったほか、直近ではみずほ証券が投資判断「買い」で目標株価３８００円に設定したＨｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>がこのバトンを引き継ぐ形で急速人気化している。



このほか再生医療分野のリーディングカンパニーである住友ファーマ<4506.T>や、前臨床で国内トップに位置する新日本科学<2395.T>、ホルモン製剤を主力とし希少疾患のバイオ創薬でも期待されるＪＣＲファーマ<4552.T>などが、実態良好で中期スタンスで注目できる銘柄といえる。



出所：MINKABU PRESS