ダイアン津田、妻がサプライズ“出演” 自宅での“謎行動”を暴露 その行動にスタジオ爆笑「うわダッセェ！」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』(後9：00〜後9：54)に出演。「津田さんの一番のファンの方」から電話があり、自宅での様子などプライベートな姿が明かされた。
【写真】ベールアップの瞬間の様子…17年前のダイアンの津田篤宏と妻・りえさん
MCのくりーむしちゅー・上田晋也から「電話がつながっています」と告げられた津田は「どういうこと!?」と驚きを隠せない様子。通話相手が「津田の一番のファンです」と名乗ると、津田は「うそ!?」と笑いながら、その声で誰かを察したようだ。
相手について尋ねられると「これ、よ、嫁…」と告白。スタジオからは「津田の奥さん!?」と驚きの声が上がった。
上田が「態度でかくなっているとか、自宅で天狗になっていることはないですか？」と尋ねると、津田の妻はプライベートな一面を暴露。「子どもたちに認めてもらいたくて、給料明細を机の上に」と明かし、スタジオは大爆笑で、津田は立ち上がり「そんなわけない！」と声を張り上げていた。
津田の様子に、しゃべくりメンバーは「すごいなお前」「うわダッセェ！」とツッコミ。くりーむしちゅー・有田哲平も笑いながら「教育によくないぞ！」と注意していた。
上田が「給料明細を食卓に置いているんですか？」と質問すると、妻は詳細を説明し「私は違うところに置くようにしているんですけど、（津田が）帰ってきたタイミングで確認してもらって、そのまま食卓の上に置いているので、子供たちも『あれ？これ給料明細？』って」と話した。
さらに上田が「どうだ、お父さんこんなに稼いでいるんだぞっていうアピールなんですか？」と尋ねると、「頑張っているね、いつもありがとうっていうのを多分言ってほしい」と津田の気持ちを代弁していた。
続けて、ネプチューン・堀内健が「お金の威力がないと、そういうこと言ってもらえないってことなんですかね？」と質問すると、妻は「そんなかんじですね」と返答。その“神対応”にスタジオは大盛り上がりとなった。
