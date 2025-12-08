¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõ¡×¤ÎÃËÀ¤Ë150Ëü±ßÇå½þÌ¿Îá¡¢¡ÖÄçÁà¸¢¿¯³²¡×¤òÇ§¤á¤ë¡¡¸¶¹ð½÷À¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë¡Ö´ûº§¼Ô¤ªÃÇ¤ê¡×ÌÀ¼¨¡ÄÅìµþÃÏºÛ
´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÈ¿È¤Èµ¶¤Ã¤Æ¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÄçÁà¸¢¡ÊÀÅª¼«¸Ê·èÄê¸¢¡Ë¡×¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷½÷À¤¬¡¢´ûº§ÃËÀ¤ËÌó780Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï12·î8Æü¡¢Ìó150Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¸å¡¢¸¶¹ð¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÈ¿Èµ¶Áõ¡×¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤âµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆ±¤¸ÌÜ¤ËÁø¤¦¿Í¤ò1¿Í¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ü4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¸òºÝ¤·¤¿
ÁÊ¾õ¤äÈ½·èÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï¹ð¤ÎÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2023Ç¯6·î¤«¤éÆ±Ç¯10·î¤Þ¤ÇÆùÂÎ´Ø·¸¤òÈ¼¤¦¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤ÎºÊ¤¬¸òºÝ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÃËÀ¤È²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¡Ö´ûº§¼Ô¡¦Èà½÷»ý¤Á¤ªÃÇ¤ê¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸òºÝÃæ¤â´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃËÀ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¸å¤Ë¼Â¤ÏºÊ»Ò¤Î¤¢¤ë´ûº§¼Ô¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡üÃËÀ¤Ï¡Ö·ëº§Á°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸ò¾Ä¤À¤±¤Î´Ø·¸¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤º
ÅìµþÃÏºÛ¤Î²Ï¸¶¿ò¿ÍºÛÈ½´±¤Ï¡¢½÷À¤«¤é·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ëµõµ¶¤Î¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡ÖÆÈ¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¸í¿®¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½÷À¤È¤Î´Ö¤Çº§°ù¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤ó¤À¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¤ÆÂ¿¿ô²ó¤ÎÀ¸ò¾Ä¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢ÄçÁà¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¸Î°Õ¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
ÃËÀÂ¦¤Ï¡Ö½÷À¤È¤Ïº§°ùÁ°Äó¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ò¾Ä¤ËµÚ¤Ö¤À¤±¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢º§°ù¤Î²ÄÇ½À¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¡×¤È¤·¤ÆÂà¤±¤¿¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬¼õ¤±¤¿Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ö¼ÕÎÁ¤ò110Ëü±ß¤È»»Äê¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¾É¤·¤¿Å¬±þ¾ã³²¤äÂÓ¾õá×¿¾¤Î¼£ÎÅÈñ¤ä¡¢ÃµÄå¤Ø¤ÎÄ´ººÈñÍÑÁ´³Û¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ü¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¹â³Û¡×¡ÖÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×
È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸¶¹ð¤Î½÷À¤Ï¡ÖÇå½þ³Û¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ûº§¼Ô¤¬·ëº§¤ò±£¤·¤Æ¸òºÝ¤¹¤ë¡ÖÆÈ¿Èµ¶ÁõÈï³²¡×¤Çµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ä¤ÎºÛÈ½Îã¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤¿¡£
¡ÖÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Èï¹ð¤Ï¿Í¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î½ÅÂçÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê½÷À¡Ë
弁護士ドットコムニュース編集部・津田京