Á°ÂåÉ½¤¬½üÌ¾½èÊ¬ ¸øÌÀÅÞÆÁÅç¸©ËÜÉô¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë³á¸¶»á¡ÚÆÁÅç¡Û
Á°ÂåÉ½¤Î½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Ï7Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÇÎ×»þÂç²ñ¤ò³«¤¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¸©µÄ¤Î³á¸¶°ìºÈ»á¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÎ×»þÂç²ñ¤ÏÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ¤Î¸ÅÀî¹»Ö»á¤¬¡¢ÀÅª»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦¼áÊü¤µ¤ì¡¢½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤ÏÌò°÷²þÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¸©µÄ¤Î³á¸¶°ìºÈ»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³á¸¶»á¤Ï2019Ç¯¤Ë¸©µÄ¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß2´üÌÜ¡£ÅÞ¤Î¸©ËÜÉô¤Ç¤Ï´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³á¸¶°ìºÈ»á¤Ï¡Ö¿®Íê²óÉü¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£È¿Å¾¹¶Àª¤ÎÀï¤¤¡£(¸øÌÀÅÞ)¸©ËÜÉô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢´íµ¡¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤Ïº£¸å¡¢Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹Ëµª½ÍÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£