「家事が苦手な俺がやる意味がわからない」「妻からのダメ出しがイヤ」…家事分担問題を夫婦げんかに発展させる夫側のNGワード
しばしば夫婦げんかの原因になる家事分担、ワンオペ育児問題。以前に比べると夫婦で協力してやるという認識はだいぶ深まってきたが、まだまだ現実は厳しいようだ。
【漫画】ついに出た、夫からの予期せぬセリフ
結婚生活の不満の原因や解決方法について、イラストレーターのアベナオミ氏の『マンガでわかる 結婚10年目からの教科書』（マイナビ出版）から一部抜粋・再構成してお届けする。
共働き世帯が増え
共に家事・子育ては当たり前に
令和６年発表の総務省の調査※によると、働く夫と専業主婦は５０８万世帯に対して、共働き世帯は１３００万世帯で約2.5倍となっていて、年々共働き世帯が増加しています。そのため家事・子育てを協力してやっていくことは不可欠です。
※ 出典：令和６年総務省統計局「労働力調査詳細結果２０２４年」をもとに独立行政法人労働政策研究・研修機構の分析
家事分担するとどうしてもお互い不満や不公平感が出てしまい、夫婦関係がギクシャクしてしまう原因にもなります。ありがちなのが、「協力的ではないと不満をもつ妻」と「協力しているけどダメ出しされる夫」という構造。妻側からすると「これくらい言われる前にやってほしい」「当たり前にやること」という概念がありますが、夫側は家庭環境によって、全く家事をやったことがない、妻の家事のこだわりがわからないという場合も。お互いの言い分がすれ違っているため、問題や不満が溜まっていきます。
＜夫側の不満＞
●妻の口出しが細かいダメ出しされる
「良かれと思ってやったら、やり方が違うと怒られる」「細かい部分までチェックされる」など、家事をやったのにダメ出しされるとやる気が削がれてしまう。
●家事のスキルがないのでどうしたらいいか、わからない
そもそも家事のスキルがあまりないため、妻の希望通りにできない、やり方がわからない。もっと具体的な指示を出してほしい。
●家事のイライラをぶつけられる
家事ができていないことや自分が忘れていたことに対して妻に怒られたり、イライラされたりすると、ストレスに。
＜妻側の不満＞
●自分の負担が大きく、不公平感を感じる
自分のほうがやる家事が多く、家事にかける時間も長いことで不満を感じて、不公平に思う。
●家事に対して主体性がない、言わないとやってくれない
夫が「家事は手伝うもの」と考えていて、主体的に動いてくれない。言わないとやってくれない、分担したのに忘れているなどのストレスが溜まる。
●家事のやり方が雑、細かい指示が必要
掃除機をかけたのにゴミが残っている、片付ける場所が違うなど、夫がやった家事が自分のこだわりとズレているとやり直ししなければならないことが不満。細かいところまで言わないといけないこともイライラの原因に。
得意なものを担当
家事を見える化する
まずは家事をリストアップして見える化しましょう。この時に各部屋のゴミを集める、日用品の在庫管理などの名もなき家事まで細かくリストアップを。さらにお互いに得意なものと苦手なものを洗い出してみてください。それを基に分担するとストレスは軽減されます。苦手なことは、押し付け合ったり放置したりするのではなく、家事代行サービスを依頼する、家電を最新のものにするなど解決方法を考えましょう。
また、一時的にどちらかの仕事が忙しくなって決めたことができない場合もあるため、臨機応変にできるよう、いつでも話し合える関係性を保ち、定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。
＜解決方法＞
●名もなき家事までリストアップする
「ゴミ出し」でも各部屋のゴミを集める、新しいゴミ袋をセットする、ゴミ箱を拭くなどさまざまな名もなき家事があるので、細かくリストアップを。そうすることで認識していなかった家事の存在が明確になり、具体的にやることに落とし込めて分担しやすくなります。
●相手の担当の家事に指示を出さない
分担した家事については、お互い細かい指示を出さずに相手に任せたほうがうまくいきます。指示を出すことによって相手は「やらされている」と思ってしまい、モチベーションが下がってしまうので、お互いの家事はお任せする気持ちで対応を。
●不得意なものは家事代行や家電で解決を
仕事や子育てが忙しくて時間が取れない、掃除が苦手などの場合、思い切って家事代行のサービスを利用するのも手。また食器洗い乾燥機や自動掃除機など、家電を最新のものにすることで、時短できて家事ストレスも軽減します。
『マンガでわかる 結婚10年目からの教科書』（マイナビ出版）
アベナオミ、百田なつき
2025年11月21日
1,793円（税込）
単行本（ソフトカバー）: 176ページ
ISBN： 9784839988395
結婚10年目以降になると、生活スタイル、家事、子育て、住まい、貯蓄、教育資金、老後資金、介護など、対処しなければならない様々な夫婦・家族の問題が出てきます。
本書は、いつまでも夫婦で＆家族で仲良く暮らし、前向きに楽しく人生を歩んでいくためのトリセツです。
分かりやすいマンガと丁寧な解説ページで構成されており、アベさん夫婦の体験談や、知っておくと便利な制度などを紹介します。
夫婦カウンセラーとファイナンシャルプランナーによる、専門家のアドバイスも充実しています。
人生100年時代を楽しく過ごす準備ができる一冊です。