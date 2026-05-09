「税金払ってるからいいでしょ？」図書館で本を投げる男性──後日掲示された一文に思わずニヤリ

図書館の返却ポストに本を乱暴に投げ込む男性に注意したら、「税金払ってるんで」と一蹴。泣き寝入りかと思いきや、後日図書館側の『静かな反撃』が炸裂しました。

返却ポストに本を“投げ込む”男性

近所の図書館を子ども達と一緒に週に一度は利用する私。



ある日、返却ポストの前で信じられない光景を目にしました。

40代くらいの男性が、10冊近い本をまとめてポストに乱暴に押し込んでいたのです。

バサッ、ドスッという鈍い音が響き、明らかに本が傷みそうな勢い。

思わず「本が傷んでしまいますよ。そっと入れていただけますか？」と声をかけました。

男性はこちらをちらりと見て、ひと言。

「税金払ってるんで、別によくないですか」

そのまま立ち去る後ろ姿に、言葉を失いました。

図書館スタッフに伝えてみたけれど

モヤモヤしながら館内に入り、カウンターのスタッフに状況を伝えました。

スタッフさんは「ご報告ありがとうございます。以前から返却時の破損が増えていて……」と困り顔。対応はしますと言ってくれましたが、正直あまり期待はできないと思っていました。