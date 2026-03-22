こだわりの自家製二八蕎麦。イオンモール津田沼に本格蕎麦を提供する「ソバキチ」をオープン

フォーシーズは3月18日、千葉県習志野市に開業予定の「イオンモール津田沼 South」のレストラン街にて本格蕎麦屋「ソバキチ」をオープンします。

■桜海老などを使った季節限定のメニューも

同店では、厳選した国産蕎麦の実を店内の石臼で製粉し、製麺までを一貫して行う“挽きたて”“打ちたて”“茹でたて”にこだわった自家製二八蕎麦を提供します。

真昆布と国産鰹で丁寧にとった出汁による蕎麦つゆも特徴となっています。

春のおすすめメニューとしては、「桜えびのかき揚げと季節野菜の海老天もり蕎麦」（1,760円）や「桜えびのおろしてんばらぶっかけ蕎麦」（1,400円）、「あおさ海苔のかき玉蕎麦」（1,080円）、「静岡県産釜揚げしらすと春告げ三陸わかめのぶっかけ蕎麦」（1,180円）が登場。

ランチタイムには、「海老天丼」や「ロースかつ丼」など、こだわりの丼ぶりが一緒に味わえるセットを用意。たけのこや桜海老を取り入れた、季節限定セットも楽しめます。

季節限定のランチメニューは、「季節の天ぷら蕎麦とたけのこご飯」（1,550円）や「桜えびとかき揚げ天そばとたけのことご飯」（1,550円）、「アジのたたき丼と蕎麦」（1,350円）など。

ディナータイムでは、1本から注文できる「串天」や「もつ煮込み」にくわえ、同店初となる「串焼き」を提供するほか、お酒に合う一品料理と日本酒を3種類選べる「利き酒セット」なども用意しています。

■店舗概要

店舗名称：ソバキチ イオンモール津田沼

営業時間：11：00〜23：00（L.O.22：00）

オープン日：2026年3月18日（水）

席数：75席

公式HP：https://sobakichi-style.jp/

（フォルサ）